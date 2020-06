Cancillería retomará repatriación de fallecidos

LEA TAMBIÉN

Pese a que Nueva York fue el epicentro del brote del coronavirus en EE.UU., Welinton Pérez, oriundo de Cuenca, nunca cerró su taller de mecánica automotriz, ubicado en el condado de Brooklyn. Reside desde hace 31 años en esa nación y palpó de cerca los efectos del coronavirus: él y los integrantes de su familia dieron positivo para covid-19, aunque no desarrollaron los efectos más graves de la enfermedad.

También vio la otra cara de la moneda. Pérez accedió a atención sanitaria, ya que cuenta con seguro médico y tiene todos sus documentos en regla, pero otra historia vivieron decenas de migrantes indocumentados, quienes por temor a ser deportados evitaban acudir a las casas de salud. “El 90% de mis clientes se contagió del covid-19”, contó Pérez.



William Murillo, de 1800 migrante.com, una organización de asesoría legal con más de 10 años, dice que durante la pandemia los indocumentados no dejaron de trabajar. “Los indocumentados no reciben el apoyo económico que da el Gobierno, se ayudan entre amigos. La solidaridad entre ecuatorianos siempre ha estado presente”, señala.



Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de un millón de ecuatorianos reside en EE.UU. Y la gran parte se concentra en Nueva York. Murillo cuenta que varias personas se han acercado a consultar la posibilidad de repatriar los restos de ecuatorianos fallecidos, pero advierte que ese trámite por ahora no se ha podido concretar.



Hasta el momento, la Cancillería registra 94 ecuatorianos fallecidos con covid-19 en el exterior. “Esa es la cifra de quienes reportaron al Consulado. Pero lamentablemente muchos ciudadanos nunca volverán, pues ya están en cementerios de acá”, dice Murillo.

Renato Zumba (con gafas), en Cogodno, Italia, junto a compañeros de su trabajo. No se detuvieron en la pandemia. Foto: cortesía.

Vía correo electrónico, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que se han visto limitadas las funciones de las misiones diplomáticas para gestionar las repatriaciones de cadáveres o restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior.



Sin embargo, el sábado 13 de junio se concretó el primer traslado de las cenizas de una ciudadana ecuatoriana, fallecida con covid-19 en Cataluña, España. Aunque el Ministerio de Gobierno aclaró que no se ha aprobado ningún protocolo de repatriación de féretros, la entidad precisó que la operación se logró, de manera gratuita, gracias a la gestión del Consulado del país en Barcelona. “El envío se efectuó en el marco de la normativa vigente. La norma española señala que el traslado internacional de cenizas no está sujeto a reglamentación sanitaria”, respondió esa Cartera.



María Lechón, oriunda de Pesillo, lleva 21 de sus 49 años en España. Actualmente reside en Barcelona. Cuenta que tampoco detuvo sus tareas, pues labora en una comercializadora de combustible. Ahora siempre usa su equipo de protección individual. Sin embargo, en sus pláticas cotidianas se enteró de compatriotas que perdieron la batalla contra el virus. “Donde laboro había un ecuatoriano que ayudaba con la limpieza, lastimosamente murió. Igual otro señor, en Madrid, que se dedicaba a la construcción, murió solo, sin ningún familiar. También otra señora que trabajaba en un geriátrico falleció”, contó.

Enmanuel Orellana, de la Asociación Nuevo Ecuador es Posible, junto a Shanara Ordóñez, Miss Ecuador en Italia. Foto: cortesía.

Renato Zumba reside en Milán, cerca de la localidad de Codogno. Pese a que el Gobierno dispuso el confinamiento desde marzo, el quiteño de 30 años no tuvo que detener sus labores, aunque se exponía a contraer el virus. “El trabajo que realizo me hace recorrer mucho la ciudad, fue impactante ver todas las calles desiertas, las pocas personas que salían, a pesar de usar mascarilla, guantes y gel, tenían mucho miedo a contagiarse”, comentó.



Enmanuel Orellana es natural de El Oro pero vive desde hace 21 años en Italia. Actualmente forma parte de la Asociación Un Nuevo Ecuador es Posible. El ciudadano recordó que al virus trajo tiempos duros, pero dice que las comunidades de compatriotas siempre estuvieron pendientes. Contó que un compañero suyo falleció y otro estuvo en coma 26 días, por el covid-19.

Según la Cancillería, a medida que se reanuden las operaciones aéreas, se realizarán las repatriaciones de ecuatorianos fallecidos en el exterior en la pandemia.