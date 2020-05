Cancillería bajará su cuota política en el servicio externo

LEA TAMBIÉN

El Canciller de la República, José Valencia, aseguró que el Gobierno seguirá manteniendo su cuota política, aunque advirtió que esta bajará. De la misma forma, explicó que la hija del Presidente de la República, Irina Moreno, permanecerá en su cargo como consejera de la Misión de Ecuador en la ONU, en Nueva York.

“Se va a reducir necesariamente, porque el porcentaje que la Ley establece para la cuota política tiene como base de cálculo al número de funcionarios en el exterior, entonces por ese motivo la cuota política también se va a reducir en una proporción similar. En esto tenemos que ser extremadamente cautelosos, aplicar la ley de manera estricta para el cálculo de la cuota política”, dijo Valencia a este Diario.



En otra entrevista para el portal La Historia, Valencia dijo que no tiene previsto que Irina Moreno vuelva al país. “Es una funcionaria que cumple adecuadamente sus labores, tengo los mejores reportes de sus superiores, y desde ese punto de vista no tengo una necesidad de que ella retorne al país”.



“No hay que tomar una decisión bajo un enfoque de conveniencia, sino de rendimiento adecuado de una misión. Yo me dejo llevar por las informaciones objetivas que tengo, no creo que los jefes de la señora Moreno tengan una predisposición favorable hacia ella”; aseguró Valencia.



Sobre el nombramiento de Janeth Molina, madre del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, como funcionaria en la Embajada de Ecuador en México, y de Cristóbal Roldán, embajador en España, y padre del jefe del Gabinete, Juan Sebastián Roldán, este último aseguró que su nombramiento fue legal.



“Me imagino que ustedes conocen la trayectoria y la vida de Janeth Molina porque no es solamente la madre de Iván Granda, sino es una luchadora por los derechos humanos mucho tiempo y se la ha nombrado en México, que es uno de los países que tiene mayores problemas con migración en el mundo. Con el respeto que ustedes se expresan conmigo, yo me expreso con ustedes. No creen ustedes que ella, por sí misma, no está capacitada para ejercer un consulado en el que trabaja con los derechos de los migrantes en México”, dijo Roldán a Radio Antenauno, de Cuenca.



“Lamentablemente -aseguró Roldán- aquí tenemos claramente una posición discrepante, si es que ustedes pueden probar que las personas que han sido nombradas como Janeth en un consulado en México o precisamente mi padre en España, si no habría demostrado con su trabajo, porque está hace más de tres años en su cargo, por supuesto que mi padre o la madre de Iván tendrán que moverse”.

Según una información de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, de febrero pasado, al menos 75 funcionarios ocuparían cargos de la cuota política. La Ley establece que la cuota política en el servicio exterior sea de un 20% del total de funcionarios de carrera. Ayer, Valencia dijo que de ellos, al menos 17 o 18 personas regresarán al país.