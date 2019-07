Cancillería no se pronuncia sobre reporte que dice que Assange usó embajada como centro de espionaje

LEA TAMBIÉN

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es señalado por presuntamente utilizar a la embajada de Ecuador en Londres como centro de operaciones para intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.), efectuadas en el 2016. Esa es una de las conclusiones que se desprenden de un informe periodístico publicado por CNN, el lunes 15 de julio del 2019. Preguntada sobre el asunto, Cancillería aún no ha considerado una respuesta sobre el asunto.

La cadena analizó informes de vigilancia recopilados para el gobierno ecuatoriano por la empresa de seguridad española UC Global. En esos documentos se registran reuniones de Assange, en la sede diplomática, con “piratas informáticos y ciudadanos rusos”, en las que se habría entregado material presumiblemente hackeado y relacionado con los comicios de EE.UU. En esas elecciones se enfrentaron el actual presidente, Donald Trump, y la exsenadora, Hillary Clinton.



Cuatro días después de retirarle el asilo diplomático, el 15 de abril del 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, ya anunció que Assange dirigió un centro de espionaje en la Embajada ecuatoriana en Londres. De hecho, una de las causales que tomó en cuenta el Gobierno para retirarle el asilo, fue su injerencia en asuntos de otros Estados.



"Tenía un equipo de hackers permanentemente violando secretos de países e interviniendo en asuntos como las elecciones de EE.UU., del Gobierno de El Vaticano y la independencia de Cataluña (España). Todo esto dio como resultado que decidiéramos quitarle el asilo diplomático", sostuvo Moreno, en entrevista con la cadena Univision.



En marzo del 2018, el Gobierno de Lenín Moreno le restringió el acceso a internet a Assange, por hacer declaraciones que ponían en riesgo la relación de Ecuador con otros Estados. Pero el servicio fue restituido casi seis meses después. A finales de ese año también entró en vigencia un protocolo especial de visitas, salud y seguridad, que buscaba lograr “una convivencia pacífica”, en la sede diplomática.



En su visita a Quito, efectuada el lunes 15 de julio del 2019, el ministro de Estado para Las Américas del Reino Unido, Alan Duncan, se refirió a la situación de Assange. “El rompió la Ley y estoy muy satisfecho que el presidente (Lenin) Moreno, con el ministro (José) Valencia, fueran capaces de ponerle punto final a esto, después de siete años”.



Duncan señaló que la salud de Assange era delicada y que necesitaba ayuda médica. “Esa fue una de las razones principales que se tomaron en cuenta para remover el acuerdo”, indicó el británico. Agregó que su arresto fue legal, pues Assange se refugió en la embajada de Ecuador, en agosto del 2012, cuando enfrentaba un proceso legal en su contra en Suecia, por un presunto delito sexual.



También ratificó que el gobierno de Reino Unido mantiene la garantía de que Assange no será extraditado a un tercer país, donde podría ser condenado a pena de muerte. “Estamos asegurándonos y garantizando, al ministro Valencia y a su Gobierno, que (Assange) tendrá un debido proceso legal en las cortes. Su salud está siendo cuidada, y fundamentalmente, uno de los términos del acuerdo, es que no se permitirá que sea extraditado a cualquier lugar donde pueda enfrentar la pena de muerte, esa garantía se mantiene sólidamente”, sostuvo Duncan.



El canciller ecuatoriano, José Valencia, calificó como “un nuevo capítulo” a las relaciones bilaterales con el Reino Unido. También dijo que la decisión de retirarle el asilo diplomático a Assange fue “soberana y apegada a la Ley, así como a tratados internacionales.



El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido comentarios, tras la publicación de la cadena CNN. Además, se prevé que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se reuna en esta semana con el presidente, Lenín Moreno. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia no ha confirmado la agenda que cumplirá Pompeo, ni los temas a tratar.



Documentos publicados



Las revelaciones de CNN ratificarían la participación de Assange, desde la embajada ecuatoriana, en la filtración de documentos relacionados a Clinton y al Partido Demócrata. En el reportaje periodístico también se cruzaron datos con el informe del fiscal especial, Robert Mueller, sobre la investigación de la llamada trama rusa.



Entre los documentos difundidos por WikiLeaks, cuando Assange estaba asilado en la embajada, destacan los correos de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, así como del Comité Nacional Demócrata, que habrían sido extraídos por piratas informáticos o "hackers".



El informe también da cuenta de los beneficios que habría tenido Assange en la sede diplomática, pues tenía conexión a Internet de alta velocidad, teléfono y hasta proporcionó una lista especial de personas que podían visitarlo sin mostrar identificación, ni ser registradas por el personal de seguridad.



Incluso, se detalla que un ciudadano, luciendo una máscara y gafas, entregó un paquete a uno de los guardias de seguridad de la embajada. Según CNN, estas reuniones coincidirían con fechas en las que se efectuaron filtraciones de correos electrónicos relacionados a Hillary Clinton.