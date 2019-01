'La maldad humana no tiene pasaporte', sostiene Canciller de Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El canciller, José Valencia, se unió a la campaña Ni Xenofobia Ni Machismo que impulsan las autoridades del Gobierno de Ecuador en redes sociales, tras la decisión de exigir que los ciudadanos venezolanos presenten un certificado de antecedentes penales para ingresar al país.

La medida, que exceptúa a niños y adolescentes, se tomó a raíz de que el sábado pasado 19 de enero, ocurriera un femicidio en Ibarra, al norte de Ecuador, sin que la Policía pudiera impedirlo a pesar de que un grupo de uniformados presenció el crimen.



“Que no nos confunda la rabia y la indignación. El criminal que mató a Diana no lo hizo por su nacionalidad. La maldad humana no tiene pasaporte”, escribió este martes 22 de enero del 2019 Valencia en su cuenta de Twitter.



Valencia recordó que “los ecuatorianos tenemos compatriotas migrantes en el exterior y acogemos extranjeros en nuestro país”, y precisó que “el Gobierno garantiza los DD.HH. de todos”.



Agregó que “los antisociales que cometan delitos serán juzgados con todo el rigor de la ley, independientemente de su nacionalidad. Pero los hermanos que necesitan nuestra solidaridad, serán protegidos”.



“Por ello debemos diferenciar entre venezolanos honestos que huyen del gobierno de Maduro y otros, una minoría, que aprovechan la acogida del Ecuador para cometer fechorías. La igualdad ante la ley es el mejor antídoto contra la xenofobia”, prosiguió.



De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, que publica este martes este Diario, solo en 2018 ingresaron al país 957 217 venezolanos y de ellos 799 838 salieron. Es decir, que el saldo migratorio fue de 154 379.



“Solo unos pocos han abusado de nuestra hospitalidad y cometido delitos. Las medidas para cuidar la paz ciudadana y convivencia pacífica se aplicarán a nacionales y extranjeros. Nadie está sobre la Ley. Nuestro permanente compromiso con los DD.HH. de ecuatorianos y extranjeros”, reiteró Valencia.



El Secretario de Estado forma parte de una comitiva que acompaña al presidente Lenín Moreno en su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.