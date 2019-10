Cancillería invitó a CIDH y Acnudh al Ecuador, para que evalúen los hechos del paro que afectó al país

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador invitó a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a una comitiva de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), para que visiten el país y efectúen una evaluación de los hechos violentos registrados durante los 11 días de paralizaciones, así como la actuación de la fuerza pública.

Así lo confirmó el Canciller, José Valencia, este miércoles, 16 de octubre del 2019, en una entrevista radial. El ministro ya anunció que oficializó las dos invitaciones, en la clausura de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, la tarde del martes.



La OEA mostró su respaldo al Presidente Lenín Moreno y al estado de derecho. También se aprobó una declaración por la democracia y la paz en el Ecuador.



Durante su estancia en Washington, Valencia mantuvo una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau. En la cita, expuso un informe sobre la situación del país e invitó a la Comisión a realizar una visita de constatación de los hechos ocurridos.



En el seno de la OEA, Valencia sostuvo que la Policía y las Fuerzas Armadas no usaron armas letales para contener las protestas y aseguró que las siete muertes registradas durante el paro no tienen relación directa con la actuación de la fuerza pública.



Además, denunció injerencias externas en complicidad con grupos políticos y organizaciones irregulares, con la intención de desestabilizar el Gobierno.



Por ahora no se ha confirmado la fecha en la que se efectuarían las visitas de las delegaciones de derechos humanos al Ecuador.