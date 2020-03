Mayor número de ecuatorianos que trata de regresar al país está en EE.UU., asegura José Valencia

LEA TAMBIÉN

El canciller José Valencia se refirió este jueves 26 de marzo al protocolo de retorno de ecuatorianos que fue aprobado por el COE y que permite el ingreso al país de personas en situación de vulnerabilidad. Aproximadamente 2 500 ciudadanos ecuatorianos no habrían logrado retornar al país, luego de que entrara en vigencia el estado de excepción por la pandemia del covid-19.

Aseguró que tras su arribo al territorio nacional los viajeros deben guardar cuarentena y serán sometidos a tests para demostrar que no están infectados del coronavirus.

Entre las personas que pueden acogerse a la primera fase del plan están: menores de edad sin acompañante, personas discapacitadas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Sin embargo, Valencia aseguró que el protocolo tiene previsto atender a todos los ecuatorianos que quedaron varados fuera del país tras la declaratoria de emergencia sanitaria por el covid-19.



Sobre la llegada de los 24 ecuatorianos procedentes de México que ocurrió este 25 de marzo, Valencia dijo que se siguieron procedimientos y protocolos para recibir a las personas en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública y otras entidades.



"Todas las personas que llegan a nuestro país deben cumplir en el una cuarentena de 14 días" y someterse a tests de control", aseguró el Canciller.



Solo quienes cumplen con condiciones de vulnerabilidad pueden regresar en esta primera etapa del plan. Una vez que estas personas hayan retornado "podrán venir nuevas fases que permitan seguir llegando de manera ordenada a todos los ecuatorianos", añadió Valencia.



El Canciller relató que dos personas que quisieron embarcarse en vuelos hacia a Ecuador presentaron síntomas de covid-19. Según Valencia no se les permitió abordar y se encuentran en hospitales fuera del país para atender su enfermedad.



La mayor parte de ecuatorianos que quiere volver a Ecuador, 50% según Valencia, está en Estados Unidos, otro número importante está en Europa y otro en otros países latinoaméricano. Son 2 500 personas las que están inscritas para volver al país en los vuelos humanitarios.



Además de las personas que llegaron este 25 de marzo hay otro grupo que llegará desde México, otro de EE.UU., afirmó Valencia. Hay vuelos que regresan también de Europa, "lo que nos interesa tomar el 100% de seguridades para que no haya riesgo de la salud de los viajeros, de las familias de los viajeros y de la sociedad ecuatoriana", añadió el Canciller.



No existe límite de personas en este primer grupo que podrán regresar al Ecuador. Deben acudir a los consulados y allí probar que son parte de los grupos vulnerables para poder inscribirse en los vuelos humanitarios que llegarán al país con los compatriotas.



Valencia también se refirió al vuelo de la firma United Airlines que ingresó al territorio ecuatoriano con pasajeros. Aseguró que llegaron personas que estaba comprendidas dentro de los cuatro segmentos de vulnerabilidad establecidos por el protocolo que se hizo público el pasado 24 de marzo del 2020.



"Las otras personas que hayan tomado un vuelo o que tomen en un futuro sin acatar las normas que rigen en Ecuador efectivamente tendrán que rendir ante la justicia cuentas", advirtió.



Los protocolos, según Valencia, están pensados para resguardar la salud y la vida de los ecuatorianos. Advirtió que de no hacerlo la vida "de cientos o miles de personas" podría estar en riesgo. "Vamos a seguir insistiendo en esto, las personas que llegan al país deben cumplir la cuarentena de rigor bajo control de las autoridades sanitarias, después se les realizará el test de coronavirus".

#ProtocoloRetornoEc | El Gobierno Nacional gestionará de manera coordinada con las distintas instituciones relevantes el arribo de los ecuatorianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el exterior.



Velamos por la salud de todos los ciudadanos. #MeCuidoYTeCuido pic.twitter.com/cKBV28Pu1u — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) March 26, 2020

En un mensaje final, Valencia dijo que "en estos momentos tan críticos" se debe "seguir las indicaciones delas autoridades", pues estas son pensadas "por el bienestar de todos... Son medidas que además otros países que también están adoptando, también están tomado" y cuyo fin es frenar la expansión del virus que ha tenido impacto en varios países del mundo.

Aseguró que la pandemia dejará secuelas económicas que deberán ser enfrentadas una vez superada la emergencia sanitaria.

Santiago Tarapués, director de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud, señaló en cadena nacional que los ecuatorianos que llegaron desde Toluca deben cumplir su aislamiento preventivo obligatorio durante 14 días. Posteriormente, se les realizará una prueba de covid-19 para poder otorgar el alta epidemiológica.



A pesar de este primer vuelo de repatriación, aún están varados decenas de ecuatorianos en México. Es el caso de Vanesa Valencia, de 30 años, quien se vio obligada a rentar un departamento con otros cuatro compatriotas. Asegura que la situación es compleja, pues muchos ya no cuentan con recursos. “Hay personas que están durmiendo en el aeropuerto, porque ya no tienen dinero”, comentó.

Fernanda Ramón, quien es médico de profesión, pide apoyo para volver de Buenos Aires, Argentina, urbe a la que viajó pues estudia un posgrado en esa localidad. Asegura que alrededor de 15 profesionales de la salud se encuentran varados. “Hay ecuatorianos a quienes los sacaron de hoteles por el presunto riesgo de contagio. Hemos pedido a la Defensoría del Pueblo, al Consulado, que se nos permita retornar”, comentó.