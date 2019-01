Cancillería ecuatoriana aún no recibe notificación de nuevo embajador nombrado por Juan Guaidó

LEA TAMBIÉN

La decisión del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de designar a representantes diplomáticos en 10 países, entre ellos Ecuador, genera expectativa.

En Quito, la oficina de comunicación de la Cancillería ecuatoriana indicó este martes 29 de enero del 2019 que hasta el momento no ha recibido formalmente “ninguna notificación oficial al respecto” y que por ahora las autoridades no tienen comentarios al respecto.



El anuncio hecho por Guaidó tiene la autorización del Parlamento venezolano, y se da luego de que la semana pasada Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú lo reconocieran como presidente interino.



Para el caso de la Embajada de Venezuela en Quito, el nombre propuesto es el de René de Sola Quintero, un abogado con más de 23 años de experiencia en el ejercicio profesional y que ha desempeñado cargos en compañías de seguros multinacionales con operaciones en Ecuador.



Las relaciones entre Ecuador y Venezuela descendieron a su nivel más bajo en octubre pasado, cuando el gobierno del presidente, Lenín Moreno, decidió expulsar a la entonces embajadora en Quito, Carol Delgado, a raíz de unos comentarios ofensivos de un ministro del Gobierno de Nicolás Maduro.



Maduro hizo lo mismo con la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez. Actualmente al frente de esa representación diplomática está el encargado de Archivos, Manuel Caiza.



En tanto que al frente de la Embajada de Venezuela en Quito está Pedro Sassone García, encargado de Negocios del régimen de Nicolás Maduro.



Para diplomáticos de carrera como el excanciller José Ayala Lasso, el opositor Guaidó está facultado a designar embajadores al ser reconocido como Presidente interino. No obstante, reconocen que la de Venezuela es una situación que no tiene precedentes.



Una asociación de venezolanos, mientras tanto, acudió esta mañana hasta las oficinas de la delegación de la Unión Europea en Quito para pedir el respaldo de este grupo de países a Guaidó, quien también es presidente de la Asamblea de Venezuela.