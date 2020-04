Cancillería analiza habilitar plazas de alojamiento en Manta para ecuatorianos repatriados

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 2 800 ecuatorianos han retornado al país durante el estado de excepción decretado para enfrentar el avance del coronavirus. Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado, emitido la noche del miércoles 22 de abril del 2020.

Pese a ello, aún hay miles de compatriotas que esperan retornar a territorio ecuatoriano. La Cancillería ha identificado dos obstáculos que impiden la repatriación de forma más rápida. El primero, es conseguir vuelos que viajen a Ecuador, debido a que las aerolíneas comerciales no están operando. “Esto nos lleva a depender de que se organicen vuelos chárteres o vuelos de países extranjeros que vengan a recoger a sus connacionales y podamos aprovechar espacios”, dijo el canciller, José Valencia.



El segundo “cuello de botella” es la disponibilidad de plazas de alojamiento en hoteles y hostales para que los viajeros realicen el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, conforme establece el protocolo aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE). “No se puede dejar de lado esta disposición que defiende la salud de millones de ecuatorianos”, señaló el Ministro.



Sin embargo, recordó que algunos ciudadanos que retornaron hace dos semanas están próximos a terminar su cuarentena, por lo que se podría disponer de esas plazas en los próximos días.



Además, Valencia anunció que se analiza la posibilidad de que el aeropuerto de Manta también pueda recibir más vuelos de repatriación. En esa línea, se buscarán plazas en esa urbe manabita para que los connacionales puedan cumplir el aislamiento preventivo obligatorio. “Hemos explorado que Manta pueda recibir vuelos. Todavía faltan detalles, pero allí tendremos otra oportunidad de recibir más compatriotas, que podrán hacer su APO en dicha ciudad”.



Otra opción que se baraja es llegar acuerdos con autoridades religiosas, para utilizar las instalaciones de los centros de retiro, que cuentan con la infraestructura necesaria, para contar con más plazas de alojamiento para que los viajeros cumplan la cuarentena.



La cónsul de Ecuador en Miami, Pamela Jalil, explicó que en esa urbe se han registrado varios connacionales con la intención de retornar al país. “Siempre hay 1 900 ecuatorianos queriendo volver”, reza el comunicado, aunque la diplomática señaló “que las cifras no bajan, porque sale un vuelo y centenares de personas que no estaban consideradas, se inscriben”. Valencia reconoce que Miami está siendo la “puerta de salida de Estados Unidos”. En ese país Ecuador tiene ocho consulados.



Algo similar ocurre en Perú, según el cónsul Sandro Celi. “Se va un vuelo con 80 personas y nuestra lista debía bajar a 140 pero enseguida ya tenemos 200 nuevos, que nunca se habían registrado”. El funcionario cree que no se trata de turistas, sino de ecuatorianos residentes en Perú, a quienes, “con las medidas de cuarentena, se les están terminando sus medios de vida y prefieren volver al Ecuador”.

El cónsul de Ecuador en Santiago, Francisco Álvarez, señaló que un mecanismo útil para atender la emergencia fue estandarizar el proceso del registro y la calificación, inclusive con algoritmos, que permite evaluar las vulnerabilidades de manera automática.