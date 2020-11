Cancilleres de Ecuador, Colombia, Chile y Perú piden una respuesta conjunta ante la presencia de flotas pesqueras en las costas del Pacífico

LEA TAMBIÉN

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Colombia, Chile y Perú suscribieron una Declaración, en la que evidencian su preocupación por la presencia de flotas pesqueras de bandera internacional que pondrían en riesgo la conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos del ecosistema marino “más allá de sus aguas jurisdiccionales”.

El Gobierno de Ecuador, a través de un comunicado difundido este martes 3 de noviembre del 2020, dio a conocer la Declaración conjunta, en la que los diplomáticos muestran su preocupación por el incremento de actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



Los Cancilleres exteriorizaron la “firme voluntad” de tomar medidas para prevenir, desalentar y enfrentar en conjunto las actividades de pesca ilegal. También abordaron la necesidad de optimizar los mecanismos de coordinación, cooperación e intercambio de información en tiempo real, para evidenciar presuntas prácticas de pesca no declarada y reglamentada. Piden “promover la adopción de medidas rápidas y eficientes a nivel local y regional”.



En la Declaración también se deja por sentado la disposición de llevar a cabo reuniones de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los cuatro países, para asegurar la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos existentes en la región.

Entre agosto y septiembre el Gobierno de Ecuador detectó la presencia de una flota pesquera, en su mayoría China, cerca de las aguas protegidas del Archipiélago de Galápagos. Según reportes de la Deutsche Welle, a inicios de octubre las embarcaciones se trasladaron hacia las cercanías de las costas de Perú y posteriormente a las de Chile.