Canciller José Valencia dice que la conclusión de la CIDH sobre el paro es ‘subjetiva’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El canciller José Valencia se refirió este jueves 16 de enero del 2020, al informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos ocurridos durante el paro de octubre pasado.

El funcionario calificó como "subjetiva" la afirmación del estudio en el que se habla del uso excesivo de la fuerza en la contención de las protestas en contra del Decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.



"La encontramos subjetiva porque no examina el contexto de las manifestaciones. No examina el hecho de que no exista un solo herido de bala. Demuestra que la fuerza pública tuvo mucho cuidado en que el uso de la fuerza fue específicamente para mantener el orden", dijo el Canciller.

José Valencia, canciller de Ecuador, se refiere al informe de la #CIDH sobre los hechos durante el paro de octubre del 2019. Señala que la afirmación de que hubo uso desproporcionado de la fuerza es subjetivo.



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/uTkFLj4meK — El Comercio (@elcomerciocom) January 16, 2020

Valencia señaló que el Gobierno continuará enviando sus planteamientos a la CIDH para que el informe "realmente represente esa situación traumática" que vivió el país.



El martes pasado, la CIDH publicó su informe sobre la información que recabó durante su visita entre el 28 y 30 de octubre pasados.

El organismo internacional plantea 11 recomendaciones al Ecuador entre las cuales se encuentran el respeto al derecho a la protesta social, un plan de reparación a víctimas y la socialización de este tipo de medidas económicas.