Canciller de Venezuela dice que harán llegar petróleo a Cuba pese a medidas de EE.UU.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo este lunes 8 de abril del 2019, que su país continuará haciendo llegar el petróleo a Cuba, pese a las sanciones que Estados Unidos impuso el viernes contra 34 cargueros dedicados al transporte de crudo de Venezuela a la isla.

"Siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano", dijo Arreaza en una rueda de prensa al ser preguntado sobre las sanciones de EE.UU. a los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba.



El ministro de Exteriores venezolano indicó que no puede revelar la estrategia y apuntó: "nosotros somos expertos en guerrilla".



"Aún cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos", continuó.



Las sanciones que EE.UU. impuso contra los envíos de petróleo venezolano a la isla responden al intento del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de bloquear el suministro de crudo, pues asegura que es usado para financiar la inteligencia cubana en Venezuela.



El sábado, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, aseguró que tras las sanciones no habrá más petróleo para Cuba.



Las medidas contra los cargueros venezolanos también afectan a las empresas Ballito Shipping Incorporated, con sede en Liberia, y ProPer In Management Incorporated, con base en Grecia.



El secretario del Departamento del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, indicó en un comunicado que "Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis".



Añadió que "Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de (ayuda para la) represión para mantener a al gobernante Nicolás Maduro en el poder".



Las sanciones suponen la congelación de los activos que tengan bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe la realización de transacciones financieras con las empresas mencionadas anteriormente.



Tras el anuncio, el Gobierno de Maduro dijo que tomará las vías jurídicas correspondientes y consideró "inaceptable" la medida que también fue condenada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y económicos desde que en el año 2000 el país suramericano se convirtió en el principal proveedor de crudo de la isla a través de un convenio que le otorga precios preferenciales a cambio de servicios médicos y educativos.



Sin embargo, la intensa crisis que vive hoy Venezuela ha provocado un descenso en el intercambio comercial bilateral y un sensible descenso en los envíos de petróleo subsidiado que suministra a Cuba, que ha tenido que buscar proveedores alternativos como Rusia y Argelia.