Canciller confía en que no habrá repercusiones por bloqueo del aeropuerto de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, manifestó este viernes 20 de marzo del 2020 que realiza contactos con organismos internacionales y varios gobiernos, y que confía en que no habrá repercusiones por el incidente ocurrido el miércoles 18 de marzo en el aeropuerto de Guayaquil.



Valencia reveló que recibió una llamada de su par de España, Arancha González, luego de que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ordenara que una docena de vehículos del Municipio invadieran la pista en la que tenía previsto aterrizar un avión de Iberia para llevar a más de 200 españoles.



"Ella definitivamente está al tanto de lo ocurrido. Sabe que fue un asunto que escapa de las manos del Estado ecuatoriano y recibí de ellas expresiones de comprender la situación y, más bien, de mirar hacia adelante y seguir en contacto con nuestro país para otros efectos", dijo en una rueda de prensa virtual.



Valencia manifestó que también ha iniciado gestiones ante organismos internacionales "para prevenir cualquier tipo de situación que con una explicación adecuada como la que estamos dando confiamos que no va a pasar a mayores".



"Nosotros hemos explicado a los países que estaban concernidos en este asunto con respecto a las circunstancias de lo ocurrido en Guayaquil. Creemos que ellos han entendido que fue un asunto que no dependió del Estado ecuatoriano y que por esto no habrá ninguna repercusión en contra del Ecuador o del aeropuerto José Joaquín de Olmedo", insistió.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana puntualizó que Ecuador garantiza la evacuación humanitaria de los extranjeros que buscan devolverse a sus países. Por otro lado, no precisó cuántos ecuatorianos han pedido regresar al país en medio de la emergencia sanitaria por el covid19.