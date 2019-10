Canciller dice que no ha recibido nota oficial del Gobierno de México sobre la acogida a Gabriela Rivadeneira

LEA TAMBIÉN

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, dijo este domingo 13 de octubre del 2019 que el Gobierno está "un poco sorprendido" al conocer que la asambleísta opositora Gabriela Rivadeneira fue acogida por la Embajada de México en Quito tras pedir asilo político a ese país.

Valencia expresó en una entrevista a la Agencia Efe que la sorpresa del Ejecutivo ecuatoriano a este hecho se debe a que la legisladora "no tiene ningún requerimiento de la Justicia" y goza de inmunidad por su condición de aforada.



El Canciller de Ecuador señaló que no han recibido ninguna nota oficial del Gobierno mexicano al respecto y que el sábado 13 de octubre se enteraron de la solicitud de asilo de Rivadeneira al país norteamericano por el sitio web de la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores de México.



En esa comunicación pública se informaba que el Gobierno de México brindaba en su Embajada en Quito "protección y resguardo" a Rivadeneira, asambleísta nacional partidaria del expresidente Rafael Correa (2007-2017).



"La institución del asilo no establece contacto entre los dos estados. México tendrá sus razones", consideró Valencia, quien ofreció estas declaraciones a Efe en mitad de la crisis que atraviesa Ecuador por las protestas.



"Si a nosotros nos pregunta, le diremos que la señora no tiene requerimiento y que en Ecuador no hay perseguidos por sus ideas políticas, a diferencia de lo que ocurría en el Gobierno de Correa", añadió el ministro.



En ese sentido, Valencia afirmó que Correa encarceló a dirigentes indígenas y que después fueron amnistiados por el actual presidente, Lenín Moreno, que también fue exvicepresidente de su predecesor.