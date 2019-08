Canciller Valencia sobre visa para venezolanos: la situación realmente se estaba saliendo de las manos

LEA TAMBIÉN

El canciller de la República, José Valencia, se refirió a la entrada en vigencia de la visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar legalmente a Ecuador. La medida rige desde las 00:00 de este lunes, 26 de agosto del 2019.

En el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia, permanecen decenas de ciudadanos venezolanos que no pudieron registrar su ingreso a Ecuador, debido a la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 826.



Valencia, en entrevista con BluRadio Colombia, aseguró que el Gobierno adoptó la medida pues se trata de “una situación que realmente se estaba saliendo de las manos”. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que se busca lograr una migración controlada, regulada y segura.



Ante la presencia de extranjeros en el Puente Internacional de Rumichaca, Valencia negó la posibilidad de que se instale un “Consulado express” para tramitar visado humanitario para los ciudadanos venezolanos que se empiezan a represar en la frontera.



El Canciller ratificó que esta solicitud se realiza en línea y que el trámite solo se podrá efectuar en los consulados de Ecuador en Caracas (Venezuela), Bogotá (Colombia) y Lima (Perú). Agregó que para la entrega de la visa humanitaria se realizará una entrevista a los solicitantes. El formulario costará USD 50 y el visado no tiene costo.



El pasado 22 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que hasta ese día se habían efectuado 63 solicitudes de visa en el Consulado de Caracas y uno más en el Consulado de Bogotá. Esa Cartera de Estado todavía no ha remitido una actualización del número de solicitudes.



Según Valencia, en el Ecuador residen entre 350 y 360 mil ciudadanos venezolanos. Ratificó que las proyecciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dan cuenta que hasta diciembre del 2019, el número superaría el medio millón de venezolanos.