Canciller dice que se han recuperado casi 10 años de alejamiento con EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, José Valencia, destacó este martes 27 de agosto del 2019 la "buena relación" existente entre el Gobierno ecuatoriano y Estados Unidos, con el que cree que se han "recuperado casi diez años de alejamiento y congelamiento en los contactos".

Y no solo en este ámbito, también en materia comercial, un plano importante para Ecuador porque Norteamérica es su "principal socio económico", según recordó Valencia tras intervenir en un seminario sobre la Unión Europea (UE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.



Preguntado por la política migratoria de Estados Unidos, donde viven la mayor parte de emigrantes ecuatorianos, el ministro de Exteriores señaló que, "afortunadamente, no han sufrido hasta el momento esas deportaciones que se han anunciado de manera masiva".



"El Estado ecuatoriano va a continuar, como ocurre con Estados Unidos o cualquier país del mundo, dando el apoyo, seguimiento y asistencia consular que se requiere", aseguró.



Con la UE, en su opinión, hay una relación "extremadamente positiva" y "unas mismas percepciones, intereses y principios" a la hora de mirar los temas de la agenda internacional.



Más si cabe ocurre con España, con la que existe "una muy buena sintonía", según el canciller, que citó como ejemplo los encuentros que se han producido últimamente entre el presidente Lenín Moreno y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.



Valencia también habló de los incendios en la Amazonía. Cree que son "una preocupación universal", por lo que Moreno ya ha contactado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para expresarle su preocupación y deseo de cooperar.



"Creemos que es un momento para preocuparnos y expresar nuestra preocupación, pero sobre todo para colaborar y establecer canales eficientes de cooperación regional e internacional", recalcó Valencia.



A su juicio, la respuesta internacional ante la catástrofe en la Amazonía - el G7 anunció que movilizará 20 millones de dólares - es "positiva", siempre que haya "cooperación involucrada", aunque piensa que tendría que ser una acción "permanente y constante".



"El cambio climático no se puede combatir con medidas coyunturales", argumentó.



En este sentido destacó el valor del Acuerdo de París sobre cambio climático (2016) y, aunque se confiesa partidario de que sus mecanismos fueran "mucho más exigentes" con las naciones firmantes, reclamó que su contenido "no quede en letra muerta" y que se ayude a los países en desarrollo, pues se espera que sean los que más sufran las consecuencias del cambio climático.

También Valencia respondió a la acusación de Amnistía Internacional de que el Estado ecuatoriano ha interferido en el proceso penal en Ecuador del informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y acusado de espionaje cibernético.



"Ola Bini es un asunto que compete a la Administración de Justicia de Ecuador", aseveró el ministro, al tiempo que afirmó que la observación que ha hecho Amnistía Internacional "no tiene relación con lo que ha ocurrido en la realidad".



Así, subrayó que el Estado tiene "una serie de indicios" de responsabilidades que puede tener Ola Bini pero, en cualquier caso, matizó que no se van a rebatir en el ámbito público, sino en los tribunales. "La decisión corresponde a los jueces, no al Gobierno", recalcó.