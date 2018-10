Canciller de Colombia: ‘La relación con Ecuador será de cooperación’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia



¿Como califica las relaciones entre Ecuador y Colombia en este punto?

Las relaciones están muy bien, son estrechas, son de cooperación, son relaciones que tienen una amplia perspectiva y son relaciones que, sin duda ninguna, se van a vigorizar con motivo de la celebración del Gabinete Binacional, que fue decidido por los propios mandatarios: el Presidente del Ecuador y el señor Presidente de Colombia; el cual tendrá lugar el próximo 4 de diciembre.



Se adelantó la fecha del encuentro...



Se lo hizo por voluntad y decisión política de los dos presidentes. Esa es una indicación clarísima del muy buen estado de nuestra relación bilateral.



En la Asamblea de Ecuador se tiene constancia de 54 acuerdos binacionales, pero los legisladores no están contentos con el resultado. ¿Qué se debe hacer para cumplirlos?



Eso es lo que vamos a hacer en esta etapa previa a la celebración del Gabinete Binacional. Para efecto de la buena celebración de este Gabinete, vamos a adelantar unos contactos previos en los dos gobiernos. Lo fundamental es señalar la decisión política de los dos presidentes, mediante la celebración del Gabinete Binacional, de darle un nuevo impulso a nuestra relación.



Las aspersiones de glifosato -que parecía un tema superado- vuelven a Colombia. ¿Pueden poner en peligro las relaciones?



No. La relación con el Ecuador vamos a conducirla dentro de un espíritu de cooperación y diálogo permanente. Como se está haciendo en materia de seguridad, es una relación muy estrecha. Tenemos la voluntad de trabajar conjuntamente y en pleno acuerdo con el Ecuador. Eso sí, hay que señalar que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos, que infortunadamente llegó a 200 000 hectáreas.



¿La nueva Ley de reactivación económica de Ecuador puede atraer inversión colombiana?



El interés de Colombia es darle un gran vigor a la relación económica con Ecuador. Un desarrollo de la economía ecuatoriana es bueno para Colombia. De manera que bienvenidas, desde el punto de vista y perspectiva colombianas, todas las medidas que busquen el fortalecimiento de la economía ecuatoriana.



¿Ecuador y Colombia tienen restricciones arancelarias, se tratará el tema?



Colombia va a cumplir, hay algunas inquietudes que se están planteando en el caso de la rosa y algunos temas todavía pendientes, como el azúcar; pero lo fundamental es que predomina la voluntad de avanzar en la identificación de soluciones.



Al ver los balances ha caído el comercio entre Ecuador y Colombia, ¿qué se puede hacer ante eso?



Dinamizar las relaciones, y eso depende de las medidas que tomemos uno y otro. Las cifras pueden mejorarse, están en el orden de los USD 2 300 millones, 1 600 millones en un sentido y 700 millones de exportaciones de Ecuador hacia Colombia. Uno de los objetivos del Gabinete Binacional será también identificar medidas para dinamizar el comercio.



En Mataje hay un puente sin carretera a Colombia. En el puente de San Miguel los policías de Colombia comparten oficina con agentes ecuatorianos... ¿Cuál es el compromiso de Colombia para desarrollar su frontera sur?



No hay duda de que tenemos el compromiso de desarrollar todas las zonas. Es fundamental las tareas que hagamos para disminuir el número de cultivos ilícitos. Después de muchos años, Colombia había logrado disminuir de 160 000 hectáreas a 40 000 e, infortunadamente, por decisiones equivocadas que se tomaron, el número de área de cultivos ilícitos volvió a subir, de manera que tenemos ese desafío pero lo vamos a enfrentar con gran decisión, acudiendo a medidas que resultaron eficaces y recordando en todos los escenarios multilaterales que la lucha contra las drogas es un fenómeno global, que esos principios ya fueron aceptados, pero que deben además traducirse en planes de acción concretos frente a todos y cada uno de los eslabones de la cadena y de manera que resulten eficaces.



¿Quién debe actuar? ¿Guacho es colombiano; es ecuatoriano?



Continuar trabajando conjuntamente en materia de seguridad, continuar compartiendo información, continuar compartiendo todo lo que permita fortalecer los mecanismos de cooperación judicial; y en lo que tiene que ver con quien usted señala, hay una decisión del Gobierno colombiano: una operación militar en marcha, naturalmente solo cuando esa operación militar culmine y se produzcan los resultados se podrán hacer los anuncios correspondientes.



¿Y por qué es tan difícil Guacho?



No es fácil. Todo es complejo. Todo es difícil. Sin embargo, hay una decisión política y se está avanzando. La determinación es incontrovertible y cuando culmine esa operación militar, exitosamente como esperamos que sea, se podrán dar las informaciones correspondientes.



¿Pero está avanzado?

Pero claro que está avanzando la operación militar. Sin duda, es un objetivo específico que tiene el Gobierno de Colombia.