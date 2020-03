Cañar tiene casos sospechosos de covid-19

LEA TAMBIÉN

Nueve casos sospechosos de coronavirus y 67 personas aisladas registra la provincia de Cañar. La información la dio en rueda de prensa -este jueves 19 de marzo del 2020- el alcalde de Azogues, Romel Sarmiento. También, estuvieron las autoridades del Ministerio de Salud de Cañar, Policía Nacional, entre otras instituciones.

Los pacientes -con sintomatología- fueron atendidos en un hospital de Azogues y las muestras tomadas se enviaron al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Guayaquil. Para esta tarde se espera que se conozcan los resultados.



No hay pacientes hospitalizados. Todos están con tratamiento y observación médica en sus casas. "Conozco que acá (Azogues) estamos con complicaciones, pero estoy respetando los protocolos para que las autoridades del Minsiterio de Salud informen cuántos casos hay", dijo Sarmiento.



El coordinador de la zonal 6 del MSP, Julio Molina, dijo que entre las tres provincias solo tienen los siete casos confirmados en Azuay y uno de Morona Santiago (Gualaquiza). Pero además tiene 14 casos sospechosos en Azuay, cinco en Cañar y Morona Santiago otros seis.



Molina dijo en que son pacientes que presentaron sintomatología y que les tomaron la prueba. Aparte tiene un listado de 21 pacientes de las tres provincias que resultaron negativos a la prueba tomada.



Él señaló que, de acuerdo con las previsiones, se prevé tener hasta el 31 de marzo de 2020, un total de 58 casos de covid-19 en Azuay, 15 en Cañar y 15 en Morona Santiago. “Es el tope que tendríamos”.



En Azogues se mantiene cerrado el terminal terrestre y todos los negocios de la ciudad, excepto las farmacias y supermercados. Tampoco, hay los servicios de transporte público, incluido los taxi; y eso ha generado reclamos por parte de ciertos ciudadanos.



El Burgomaestre dijo que eso se mantendrá inalterable y que incluso habrá estrictos controles sobre las restricciones de circulación emitidas dentro del estado de excepción que rige en el país. "Con esto evitamos el contagio comunitario como ocurre en Guayaquil", señaló Sarmiento.



Él agregó que el hospital Homero Castañer tiene un buen nivel de atención, pero que no está preparado para recibir a pacientes graves con el coronavirus. Por todo eso pidió a la ciudadanía que sea responsable y que no salgan de sus casas.



Bajo ese panorama, las autoridades de los hospitales públicos también tomaron acciones. El Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Azogues, a partir de este lunes 23 de marzo, disminuirá las horas de atención en consulta externa, por el ausentismo de pacientes registrados en estos días, dijo su director, Luis Abad.



Además, abrirán espacios a través de las redes sociales para que los afiliados realicen las consultas a sus médicos tratantes y en el caso de las recetas, solo para las personas que están dentro de los grupos vulnerables, el IESS llegará con los fármacos a domicilio.



El área de emergencia funcionará de dos formas. Una de triage respiratorio, en una carpa cerrada en los exteriores del hospital, para atender los casos de pacientes con problemas respiratorios. La otra es la normal para el resto de pacientes.



Asimismo, se cerraron las cirugías programadas para atender las 24 horas. El objetivo es descongestionar la atención de ese hospital de tercer nivel y que esté preparado para recibir a los pacientes con el covid-19, dijo Abad.



El resto de servicios en el Hospital del Día como farmacia, imagenología y laboratorios se mantendrán abiertos a la atención al público.