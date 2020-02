Canal de Panamá cobrará sobretasas a las embarcaciones que transiten por su vía marítima para preservar el agua

LEA TAMBIÉN

El Canal de Panamá comenzó el sábado 15 de febrero del 2020 a cobrar un cargo fijo de hasta USD 10 000 por el uso de agua dulce y otro variable de entre 1% y 10% del peaje, para enfrentar la escasez del líquido derivada de la crisis climática y financiar planes futuros para garantizar su plena disposición.

"El agua escasea", alertó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, en un foro público la semana pasada, en el que señaló que en este país históricamente de mucha lluvia se ha pensado "siempre que el agua era abundante y gratuita" pero "la historia ha demostrado que no es así".



Las sobretasas por el uso de agua dulce



El anuncio de las sobretasas por el uso del agua dulce y otras medidas, como un cargo por registro de itinerario de tránsito de entre USD 1 500 y 5 000, fueron anunciados el pasado 13 de enero por la ACP y entraron en vigor este sábado.



En la página web de la vía interoceánica, por la que pasa casi el 6% del comercio mundial, están publicados los cargos por el uso del agua dulce: el fijo va desde USD 2 500 -para buques con eslora mayor a 38,1 metros hasta 60,96 metros- hasta los USD 10 000, para buques con longitud mayor a 91,44 metros.



El cargo variable, de 1% y 10% del peaje total, se aplica dependiendo del nivel del lago artificial Gatún (1913), el principal que alimenta la vía, y a buques con esloras mayores a 38,1 metros.



El Canal de Panamá, que une a más de 140 rutas marítimas y 1 700 puertos en 160 países, redujo de 32 a 27 los cupos diarios de reservas, para hacer un uso más eficiente del agua y más confiable el servicio de tránsitos.



Vásquez ha dicho que las sobretasas por el uso del agua dulce no será suspendidas una vez se recuperen los niveles del lago Gatún, porque son fuente para financiar "las importantes inversiones" que debe enfrentar el Canal "para dar certeza al suministro de agua".



Aún no se ha definido ningún proyecto en ese sentido, pero ya las autoridades de la ACP han mencionado desalinizar agua del mar Atlántico o tomar el recurso de una gran represa en el área circundante de Ciudad de Panamá, entre otros.



La reacción de los usuarios



Ocho de 10 navieros han dicho que "si es lo que hay que hacer hagámoslo y hagámoslo ya", comentó Vásquez sobre la reacción de los usuarios del Canal de Panamá, que tiene como principales clientes a Estados Unidos y China, a la aplicación de las sobretasas.



"Hemos hablado con los distintos organismos vinculados a asociaciones navieras. El negocio marítimo entiende porque se le ha explicado la razón (de los nuevos cargos). Esto es crítico", agregó.



Vásquez, quien asumió la jefatura de la ACP en septiembre pasado por un período de 7 años, reconoció que "algunos navieros se quejan de que" los nuevos cargos son en realidad "un alza de peajes, pero no lo es".



La Cámara Marítima de Panamá cuestionó en una primera reacción que la ACP haya tomado las medidas sin consulta previa a los clientes, y reclamó además la premura de su aplicación.



"Esta sobretasa fue impuesta con solo 30 días de antelación a su fecha efectiva, lo que no da oportunidad alguna de conversarlo con los clientes finales", dijo el sábado Enrique Clement, expresidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá.



Las causas de la aplicación de los cargos



Estos cargos inéditos en el Canal de Panamá fueron anunciados después de que en el 2019 la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica registró una reducción del 20% de lluvias en comparación al promedio histórico, dijo la ACP.



Los estudios evidencian además que el nivel de temperatura en el área de la cuenca hidrográfica se ha incrementado entre 0,5 y 1,5 grados centígrados, lo que ha elevado en un 10% los niveles de evaporación en los lagos Gatún y Alhajuela (1935), que alimentan a la vía.

"Sin ajustes y cambios operativos, se proyecta que los niveles de agua bajarían a niveles que afectarían la operación de las esclusas panamax (operativas desde 1914) y neopanamax (las ampliadas en servicio desde junio de 2016)", dijo la Autoridad del Canal.