Canadá y EE.UU. podrían acordar el nuevo TLCAN en 48 horas, asegura México

Mexico estimó este viernes 28 de septiembre del 2018 que Canadá y Estados Unidos podrían llegar a un acuerdo para salvar diferencias y mantener el formato trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que data de 1994.

En tanto, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que el acuerdo sobre el nuevo TLCAN que su país alcanzó en agosto con Estados Unidos está cerrado y que no hay una fecha límite para que se sume Canadá.



“Por primera vez se ve un esfuerzo real” entre Washington y Ottawa para resolver divergencias, dijo el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, al entregar al Senado el acuerdo sobre el TLCAN entre México y Estados Unidos.



“En las próximas 48 horas sabremos si vamos a ir a un texto trilateral”, subrayó.



La canciller canadiense, Chrystia Freeland, “está en constante comunicación con los estadounidenses, de manera formal e informal”, dijo a la AFP una fuente del gobierno canadiense que pidió el anonimato.



Por su parte, López Obrador, que asumirá la presidencia el 1 de diciembre, aseguró que “no hay fechas fatales (...) Todavía hay tiempo para que se logre un acuerdo” y el TLCAN “siga siendo trilateral”.



El izquierdista envió a un equipo para acompañar las negociaciones de modernización del pacto comercial con Estados Unidos que México alcanzó en agosto, y aseguró que el jueves habló por teléfono con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien le comentó que su negociación era aún “difícil”.



Trudeau “dijo que estaba muy difícil la negociación, que a lo mejor no iba a ser posible, pero que ya habían ellos hecho una propuesta”, indicó López Obrador. Agregó que este viernes, Estados Unidos le hizo una contrapropuesta a Canadá y eso “quiere decir que no se ha cerrado la negociación”.



El futuro presidente de México aseguró que no quiere “darle la espalda a Canadá”, pero que para él, el capítulo entre Estados Unidos y México ya está cerrado.



“No se va reabrir el tratado, no se va reabrir la negociación con Estados Unidos, damos ya por concluido este asunto. Estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, deseamos se dé ese entendimiento”, añadió.



Una nueva versión del TLCAN, vigente desde 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México, es renegociado desde 2017 a exigencia del presidente estadounidense Donald Trump, que lo tachó al pacto de “desastre” para su país.



Los principales objetivos de la negociación por parte de la delegación mexicana fueron “fortalecer la competitividad de México” , “mantener la certidumbre del comercio y las inversiones” y “aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI” , dijo Guajardo ante los senadores.



López Obrador consideró que México y Estados Unidos tuvieron condiciones muy favorables para negociar.



“Sin embargo no ha sido así entre el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá”, dijo, al subrayar que de su parte, no va a “forzar ninguna situación”.



El líder izquierdista no descartó que de no haber acuerdo para un nuevo TLCAN, coexistan acuerdos separados de México con Estados Unidos y con Canadá. “Pero pensemos que se puede lograr todavía el acuerdo trilateral”.



“No queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país”, subrayó López Obrador, al reiterar su rechazo a reabrir la negociación del “buen acuerdo” ya alcanzado entre México y Estados Unidos.



Por su parte, Guajardo rechazó que hubieran traicionado a Canadá. “Aquí no hubo nadie que traicionara a nadie”, dijo a principios de septiembre



En el acuerdo de principio, México aceptó exigencias de Estados Unidos como que 40% de las partes de los automóviles construidos en Norteamérica se fabriquen en zonas de salarios mayores a USD 16 por hora.



En la negociación actual, Washington busca que Canadá admita reducir la protección a su sector lechero y cultural, mientras que Ottawa quiere que Estados Unidos admita preservar el actual sistema de solución de controversias entre los socios del TLCAN.



El Senado mexicano, dominado por Morena, fuerza izquierdista de López Obrador, estudiará el texto del entendimiento entre México y Estados Unidos para su eventual aprobación.

La Casa Blanca, en tanto, dijo que pretende firmar el nuevo TLCAN con México antes del 1 de diciembre, cuando asume López Obrador. Eso significa que el texto definitivo debería llegar al Congreso estadounidense también este viernes.