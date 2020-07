La CAN dispuso que el precio del roaming se reduzca; empresas esperan que se emita normativa para ejecutar la medida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicio de roaming en Ecuador deberán reducir gradualmente las tarifas de este servicio desde hoy, domingo 19 de julio del 2020.

Así lo dispone la Decisión 854 de la Comunicad Andina (CAN), que reduce gradualmente los costos de roaming internacional en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



La norma señala que desde hoy (19 de julio) y hasta el 31 de diciembre de 2021, los proveedores de este servicio deberán bajar las tarifas, incluyendo servicios de voz, SMS y datos.



A partir del 1 de enero de 2022 se deberán aplicar las mismas condiciones o planes tarifarios pospago que en el país de origen.



Esto quiere decir que los usuarios no tendrán que abonar ningún recargo adicional por roaming en los países de la CAN, dijo el secretario del organismo, Jorge Hernando Pedraza.



Jorge Cevallos, vocero de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones en Ecuador (Asetel), explicó que aunque la disposición es de cumplimiento obligatorio, aún se deben hacer ajustes en los costos de transmisión internacional para que la medida sea viable.



Cevallos añadió que aún no se conoce la normativa local que regulará la forma en que se deben hacer las reducciones.



"Se deben hacer ajustes en la legislación nacional para que la reducción sea posible. El problema es que la legislación es diferente en los países de la CAN. El organismo desconoce la realidad de cada país. Se manejan sistemas de cargas impositivas y tributarias diferentes. Eso se debe armonizar para reducir el costo que la medida represente para cada empresa", dijo.



El vocero acotó que el gremio propuso que se prorrogue la decisión, "porque los efectos van a ser mínimos porque ahora están paralizados los viajes".



La Decisión 854 forma parte de la Agenda Digital Andina, que impulsa la Secretaría General del organismo.



Esta política incorpora aspectos en materia de derechos de los usuarios de roaming, en particular en lo referido al acceso a la información, la libre elección del servicio (activación y desactivación) y respuesta rápida.



Además, establece procedimientos de atención eficaz de las solicitudes, quejas o reclamos derivados de la prestación del servicio de conexión regional.