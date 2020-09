Camposantos de Guayaquil rinden homenaje a víctimas de la pandemia

LEA TAMBIÉN

El camposanto Jardines de la Esperanza de Guayaquil inauguró este jueves 17 de septiembre de 2020 un memorial en honor a las víctimas de la pandemia de covid-19.

El evento se desarrolló a las 11:00 con la presencia virtual de las familias de las personas que fallecieron durante los primeros meses de la emergencia sanitaria y que no contaron con una “merecida despedida”.



Según personal del camposanto, la iniciativa busca generar un espacio para rendir un tributo a los cientos de personas que fallecieron y cuyas familias no pudieron despedirse de ellos por las restricciones que en ese momento existían.



Por eso, desde hace tres meses recopilaron los nombres de las personas que fueron sepultadas en ese camposanto para grabarlos en unas láminas de metal. En total, el memorial contará con 1 000 nombres.



Pero este no es el único homenaje que se rinde en Guayaquil. El domingo todos los cementerios de la ciudad se unirán en una trasmisión en vivo para ofrecer una misa por las víctimas.

El enlace virtual también se conectará con las asociaciones de camposantos de toda Latinoamérica. El acto iniciará las 12:30. La idea es que las familias de los fallecidos tengan un espacio para recordar a sus seres queridos.