Siete campos de la XII Ronda Intracampos atrajeron a inversionistas privados

La XII Ronda Intracampos que busca inversión privada para ocho campos petroleros atrajo el interés de seis firmas privadas. Las ofertas que presentaron estas compañías fueron abiertas este 12 de marzo del 2019 en el Hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional, en Quito.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables recibió en total 16 ofertas para siete de los ocho campos petroleros: Iguana (1), Perico (4), Arazá Este (3), Espejo (1), Sahino (3), Charapa (2) y Chanangue (2), ubicados en la provincia de Sucumbíos. Para Pañayacu no hubo propuestas.



En este proceso, la modalidad del contrato será de participación. Esto permitirá que el Estado y las firmas privadas tengan una participación variable, en función de la producción de crudo y el precio del petróleo en el mercado internacional.



Carlos Pérez, ministro de Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mencionó que en promedio la participación de las empresas fluctúa entre el 40% y el 80%. “En función de las propuestas se estima que la inversión para el Estado sea de alrededor de USD 600 millones o 700 millones”.



Según el cronograma, el Comité de Evaluación de Ofertas calificará las propuestas para determinar con qué empresas se firmarán los contratos de participación.