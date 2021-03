Campaña territorial será clave en el  balotaje

En un mes, los ecuatorianos volverán a las urnas para definir al futuro presidente de la República. Los candidatos que estarán en el balotaje, según los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ajustan sus estrategias para tratar de captar a votantes que nos los apoyaron en la primera vuelta.

Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza (Unes), y Guillermo Lasso, de Creo-PSC, han tenido acercamientos con jóvenes, colectivos de mujeres, empresarios, diplomáticos y autoridades locales, en la antesala de la fase proselitista.



El consultor político Daniel Molina dice que el balotaje será una oportunidad para reestructurar las campañas. Tras la primera vuelta, el experto identifica “dos nichos sueltos” en los que deberían enfocarse los candidatos presidenciales.



El primero, dice, son los jóvenes a quienes captó Xavier Hervas (ID) con su campaña digital , y el segundo, el 19,39% del electorado que apoyó a Yaku Pérez, de Pachakutik.



Arauz, quien el 7 de febrero prevaleció en ocho provincias, entre ellas todas las de la Costa, reconoció ayer, 10 de marzo del 2021, que para el balotaje intentará conectar más con los jóvenes, especialmente de Quito y Pichincha.



Lasso, en primera vuelta, logró el porcentaje más alto de sufragios en dos provincias y para el 11 de abril también busca mayor presencia con votantes jóvenes, diversificando su comunicación digital.



Además, abrió la posibilidad de sumar propuestas en sintonía con la protección ambiental y los derechos de mujeres.



Pérez, quien ha dicho que no apoyará ni a Arauz ni a Lasso, obtuvo más del 40% de la votación en nueve provincias de la Sierra y en cuatro amazónicas.



Por ahora, el movimiento indígena maneja la opción de promover el voto nulo.



¿Adónde irán los votos de Pachakutik? Molina cree que los votos no son endosables y que en estos 30 días Arauz y Lasso fortalecerán su presencia en territorio. “Las redes no ganan elecciones. En este punto, hay que gastar suela”.



El estratega Oswaldo Moreno cree que los dos candidatos presidenciales se hablan más a sí mismos y no a la ciudadanía. Tanto Arauz como Lasso denuncian campaña sucias.



Moreno asegura que la clave de la segunda vuelta estará en el territorio, donde los electores demandan empleo, salud y educación. “Se habla de otras agendas, pero no están entre las prioridades de la gente”.



Molina y Moreno coinciden en que en este mes será clave la presencia de los candidatos en territorio. Las restricciones por la pandemia pondrán a prueba la claridad de los mensajes. Moreno dice que se deben enfocar en soluciones para los problemas de la gente.



Arauz logró el 32,72% en la primera vuelta y ahora se enfocará en sectores a los que no pudo llegar. Dice que su votación fue “consistente”, pese a que no logró prevalecer en la Sierra y Amazonía.



El aspirante califica como una guía al hecho de que el 70% del electorado optara por candidatos del centro a la izquierda. “Las expectativas son positivas”, apuntó el aspirante.



Lasso, con el 19,74% de sufragios válidos, construye una narrativa del “encuentro” y en esta semana ha dado más peso al electorado femenino.



El candidato de Creo-PSC a pactado reuniones con agricultores y ganaderos, con la propuesta de desarrollo campesino. “Construiremos un Ecuador que brinde empleo a todos sin excepción”.



Inicio de campaña



Con este escenario de búsqueda de votos existe expectativa por el pedido de recuento de más de 20 000 actas, solicitado por Yaku Pérez, ya que desde el martes 9 de marzo corren los 15 días que tiene el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para pronunciarse. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, espera que se resuelva el caso para que no se altere el calendario.



Aunque reconoció que si se autoriza un recuento considerable de actas, se podría mover el inicio de la campaña, prevista para el 16 de marzo hasta el 8 de abril. “La fecha de la elección es inamovible. Pero si hemos considerado el inicio de campaña en un momento dado, tendrá que postergarse hasta tener definitivo quién va a ser el candidato”, apuntó Pita.