‘Honestidad criolla’, la campaña para rechazar la corrupción en Ecuador

La campaña ‘Honestidad Criolla’ busca un cambio de cultura en la sociedad y así prevenir actos de corrupción, según la Comisión de Integridad y Anticorrupción de ICC Ecuador presentó campaña el lunes 9 de diciembre del 2019.

‘Honestidad Criolla’ se lanzó a escala nacional el 9 de diciembre, “Día Internacional Contra la Corrupción”, en el Cinemark de la Plaza de las Américas, en Quito.



Carlos Zaldumbide, director de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), dijo que “este es el primer día de un mejor Ecuador. No olvidemos que la lucha contra la corrupción, desde sus orígenes, es tarea de todos, no de unos pocos. No es posible que la corrupción ocupe el 5% del PIB global, cuando se podría invertir ese porcentaje en mejorar las condiciones de vida de la sociedad", según un comunicado de la Cámara de Comercio de Quito.



El objetivo de la campaña 'Honestidad Criolla', en un inicio, será promover y liderar el cumplimiento del Acuerdo por la Ética y la Transparencia, con el apoyo de los gremios del Ecuador y generar guías para las empresas donde conste un código de ética empresarial, cláusulas anticorrupción, entre otras directrices.



Ecuador está en el puesto 114 de 180 países en el del Índice de Percepción de Corrupción del 2018 de Transparencia Internacional.