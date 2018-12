Campaña busca sumar voces a favor de la no violencia contra la mujer

LEA TAMBIÉN

Hasta agosto del 2019 se desarrollará la campaña Mujeres sin violencia: ¡Así gana Ecuador! Trae acciones que involucran a clubes de fútbol, deportistas e incluso periodistas que cubren ese campo, además a colegios y universidades.

La vocera Viviana Maldonado explicó que buscan generar conciencia, para prevenir y erradicar la problemática de la violencia contra la mujer, que es considerada una pandemia en el mundo.

Eso es lo que se pretendió con la aprobación de la Ley Orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género, hace un año. Pero, dice, no es suficiente.



Las acciones de Mujeres sin violencia: ¡Así gana Ecuador! serán digitales. En Facebook y Twitter se emitirán mensajes y fotografías de equipos de fútbol que se pondrán la camiseta de la campaña. Entre otros se han sumado Liga de Quito, Aucas, Ñañas, etc.



Seis de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Y una de cada cuatro es víctima de violencia sexual, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Son las únicas cifras disponibles.



Y se usan en la campaña de redes sociales, en la que se pide no ser cómplices de la violencia contra las mujeres.



Para dimensionar la problemática, organizaciones han levantado un mapa del femicidio que muestra que 75 de esos crímenes se han producido entre el 1 de enero y el 23 de noviembre, en el Ecuador. Desde enero del 2014 y el 18 de noviembre, 587 mujeres han sido asesinadas por su género.

