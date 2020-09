En campaña por todo el país, Trump se burla de Biden por no salir 'nunca'

LEA TAMBIÉN

A menos de 40 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump asistía este viernes 25 de septiembre del 2020 a un evento detrás de otro en varios estados del país, a un ritmo frenético en contraste con el enfoque más tranquilo de su rival Joe Biden.

El agotador programa del presidente de 74 años incluía una mesa redonda con “Latinos por Trump” en Florida, un discurso sobre la situación económica de los afroestadounidenses en Georgia, una reunión de recaudación de fondos en el Hotel Trump en Washington DC, y un mitin de campaña en Virginia.



El mandatario republicano, rezagado en las encuestas frente al candidato demócrata, está bajo presión para aprovechar al máximo las semanas antes de los comicios del 3 de noviembre.



“Si pierdo contra un tipo que no está haciendo campaña...”, bromeó desde Atlanta. “Este tipo nunca sale. Es terrible, ¿eh?”, agregó.



De hecho, Biden viajó el viernes a Washington para asistir a una ceremonia en el Capitolio donde la fallecida jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, un icono progresista, yacía en capilla ardiente.



Pero en la agenda del exvicepresidente de Barack Obama no había eventos con votantes.



En un intento por movilizar su base durante el fin de semana, Trump anunciará el sábado su nominación para reemplazar a Ginsburg, cuya muerte la semana pasada desató una feroz batalla política.



Dada la mayoría republicana en el Senado, el presidente podrá presumir de haber colocado a tres jueces conservadores en el alto tribunal estadounidense, que cuenta con nueve magistrados en total.





'Muy malo con los hispanos'



Trump comenzó su periplo en el sur de Florida, un distrito electoral crucial en este estado de resultado incierto.



Biden ha “sido muy malo con los hispanos”, dijo el presidente en el evento en su club de golf en Doral, cerca de Miami.



“Soy un muro entre el sueño americano y el caos”, aseguró ante muchos latinoamericanos que se naturalizaron estadounidenses tras llegar al país en busca de una vida mejor.



Trump voló luego al vecino estado de Georgia, donde los republicanos han ganado las últimas seis elecciones, pero ahora podrían perder. Allí insistió en que durante su gobierno hizo “incluso más de lo prometido” por los afroestadounidenses.



“Hice más por la comunidad afro en 47 meses... de lo que hizo Joe Biden en 47 años”, dijo, en alusión a la larga carrera política de su contrincante, quien copatrocinó legislación dura contra el crimen de la década de 1990 que, según muchos expertos, resultó en una alta tasa de encarcelamiento de afroamericanos.



Dijo que prevé un “plan platino” para aumentar el capital para los afroestadounidenses, crear tres millones de nuevos puestos de trabajo para la comunidad afro e implementar “los más altos estándares de vigilancia”.



Trump luego regresa a Washington para reunirse con sus partidarios antes de volar a un mitin nocturno en un aeropuerto de Newport News, Virginia.



En ese estado, el gobernador demócrata, Ralph Northam. anunció el viernes que él y su esposa dieron positivo a la covid-19. “La covid-19 es muy real y muy contagiosa”, dijo.



Trump parece desestimar las preocupaciones sobre el coronavirus en sus eventos, donde aparece sin tapabocas y las multitudes a menudo se apiñan, un escenario contra el que advirtieron sus propios expertos gubernamentales.





Declaraciones, no mitines



La estrategia de campaña de Biden ha sido cautelosa desde que la pandemia obligó a varios estados a un confinamiento prolongado, y el número de muertos en todo el país ya supera los 200 000.



Biden, de 77 años, pasó la mayor parte de los meses recluido en su casa de Delaware.



Si bien ha aumentado las apariciones en estados “pendulares”, como Wisconsin, Pensilvania y Michigan, sus eventos están estrictamente programados con una interacción ocasional con los votantes.



El candidato demócrata visitó Florida la semana pasada para lanzar el Mes de la Herencia Hispana, pero el acto no tuvo gran audiencia.



Su reciente estrategia para contrarrestar a Trump parece ser la publicación de declaraciones que abordan las diversas escalas de campaña del presidente.



“Desde la última visita del presidente Trump a Florida hace apenas dos semanas, más de 40.000 floridanos dieron positivo al coronavirus y el estado registró 13.000 muertes relacionadas con la covid”, dijo Biden el jueves mientras Trump volaba a un mitin en Jacksonville.



“El presidente Trump no tiene un plan, pero yo sí: vencer a la covid-19, reconstruir mejor nuestra economía”, dijo.



La intensa actividad proselitista de Trump se produce luego de que esta semana el mandatario se negara a comprometerse con un traspaso pacífico del poder si es derrotado en las urnas, provocando indignación.



Presionada por sus comentarios, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró el jueves que “el presidente aceptará los resultados de unas elecciones libres y justas”.