La campaña para la segunda vuelta pone a prueba la bioseguridad

Con el inicio de la campaña electoral se reactivó también el protocolo para la prevención del virus del covid-19.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) validó únicamente las caminatas y caravanas con un reducido número de personas y vehículos. Están prohibidos los mítines, concentraciones, aglomeraciones y tarimas.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, recordó que el protocolo contó con la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sin embargo, en las primeras actividades de Guillermo Lasso (Creo-PSC) y de Andrés Arauz (Unes) no se cumplieron esas directrices. El martes pasado, por ejemplo, los candidatos empezaron la jornada proselitista en el sur de Quito. Se evidenciaron aglomeraciones, irrespeto al distanciamiento e, incluso, tarimas.



Lasso visitó Cutuglahua. Ahí hubo una tarima en la que participaron más de 20 personas sobre ella. Arauz, en cambio, estuvo en El Beaterio. Ahí caminó con simpatizantes; algunos no usaron correctamente la mascarilla.



Según el protocolo de bioseguridad, se clasificó en tres categorías a los 221 cantones de Ecuador. En la categoría A se encuentran 20 municipios con más de 100 000 electores. Por ejemplo, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. En esta categoría se podrán hacer caminatas de máximo 200 personas, con distanciamiento social y uso de mascarilla y gel.



En la categoría B, entre 10 000 a 100 000 electores, se encuentran 147 cantones. En esas localidades, las caminatas con un máximo de 150 personas recibirán la autorización. Dentro de la categoría C se encuentran 54 cantones, que tienen hasta 10 000 electores. En esos municipios se podrán organizar caminatas con un máximo de 100 personas.



Según el reglamento, los candidatos deben evitar el contacto físico con las personas en los recorridos. Además, no se permitirá que las caravanas paren, sino que deben cumplir un recorrido “fluido y permanente”.



“Seguiremos informando, haciendo campañas de concienciación, no podemos hacer más, ya depende de la contraparte, de la corresponsabilidad de la ciudadanía”, recomendó Atamaint.



En cuanto a las caravanas, en los cantones de categoría A podrán participar hasta 50 vehículos, en la B hasta 30 automotores y en la C están autorizados 20 autos. Además, en el vehículo de los candidatos deberán ir máximo 10 personas, con la ventilación adecuada.



Para el desarrollo de las caravanas y caminatas, las organizaciones políticas deberán gestionar las autorizaciones ante los GAD municipales.



Guayaquil es una de las ciudades que ya activó los controles. Xavier Narváez, director de Justicia municipal, afirmó que en caso de concentraciones se procederá a multar con hasta 7 salarios básicos a la organización política.



Froilán Salinas, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, afirmó que se trabaja con el CNE para los controles.



¿Es viable la ejecución del protocolo?



La epidemióloga Andrea Gómez ve poco efectivo su cumplimiento, porque no se respetó en la primera vuelta (ver gráfico). “No se cumplieron los aforos, es complejo que ahora sea distinto”.

Agregó que en el país tampoco se han tomado acciones para disminuir la probabilidad de contagios de acuerdo con la realidad de cada cantón. “El escenario empeora el intento de frenar los contagios”.



No obstante, Atamaint afirmó que la responsabilidad no solo depende del CNE sino también de los simpatizantes.



Para la analista política Irene Vélez, esta segunda vuelta “es una prueba de fuego”, porque hay una competencia directa entre dos candidatos que obliga a buscar nuevas estrategias. Consideró que los dos no dejarán de participar en eventos con aglomeraciones.



Este miércoles 17 los postulantes continuaron con sus actividades. Arauz estuvo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Justicia, de la Defensoría del Pueblo, para investigar las protestas de octubre del 2019.



Lasso visitó Cotopaxi y Tungurahua. En una entrevista se comprometió a impulsar la universidad Amazónica. También dijo que regulará el precio de sustentación de la leche y otorgará créditos baratos.