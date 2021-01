Una campana anuncia la recuperación de pacientes con covid-19 en el Hospital Bicentenario de Guayaquil

Cuando suena, son buenas noticias. Cada vez que se escucha el repique de una campana en los pasillos, un recuperado de covid-19 recibe el alta en el Hospital Bicentenario del Municipio de Guayaquil.

‘La campanada del triunfo contra el coronavirus’ es otra de las estrategias implementadas por esta unidad médica, exclusiva para atención de personas afectadas por el SARS-CoV-2. La campana, tal como en patologías como el cáncer, representa esperanza y ánimo para quienes siguen luchando contra el virus en esta casa de salud.



“Es un gesto de agradecimiento y también de victoria ante esta terrible enfermedad. Llamamos al familiar de quien recibe el alta y, en conjunto, tocan la campana (…). Es una motivación”, explica el doctor Iván Barreto, director médico del Bicentenario.



Porfirio Carbajo abandonó el hospital en una silla de ruedas. Pero eso no impidió que haga una parada junto a la gruta de la virgen, donde se instaló la campana. “Salgo feliz, porque salgo con vida”, dijo poco antes de regresar a su hogar.

El eco de la campana en los pasillos de la antigua maternidad es un símbolo de esperanza. Foto: Cortesía / Municipio de Guayaquil



Ángel Sánchez, otro de los pacientes, permaneció seis días en condición crítica. “Tocar esta campana fue la experiencia más enriquecedora que he tenido en la vida, porque supere la enfermedad. Pensé que me moría y dejaba sola a mi familia… Esta enfermedad es horrible y me ha enseñado a vivir la vida al segundo, ni siquiera al minuto”, dijo al salir.



El Bicentenario cuenta con 200 camas para cuidados intermedios y hospitalización. Semanas atrás registró un aumento de pacientes, debido a los contagios generados durante los feriados de Navidad y Fin de Año. Las cifras de atención comenzaron a estabilizarse desde la semana anterior.



Su equipo médico ha implementado otras iniciativas para la mejoría de los pacientes con covid-19, como las visitas programadas de familiares durante la fase de recuperación. También realizan videollamadas para quienes aún tienen resultados positivos en las pruebas.