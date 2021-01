Camión recolector de Emaseo se impactó contra la pileta de la plaza Artigas, norte de Quito

Un fuerte estruendo asustó anoche a la gente que vive en los edificios aledaños a las avenidas 12 de Octubre, Colón, Coruña y Orellana, en el centro-norte de Quito. A las 00:03 de hoy, miércoles 27 de enero del 2021, un camión recolector de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) se impactó contra la pileta de piedra de la plaza Artigas.

Yolanda Gaete, gerente de esa entidad, lamentó lo sucedido y manifestó que se prestará todas las facilidades para las investigaciones de lo que ocurrió. Asimismo, acotó que el chofer dio positivo a las pruebas de alcohol test que le realizaron tras el incidente. “Es lo que nos reporta el equipo y lo que hemos presentado en los informes, pero las instancias judiciales son las que tendrán que pronunciarse”.



Vecinos del lugar proporcionaron fotos del accidente a este Diario y en las imágenes se observa que las llantas delanteras del vehículo se destrozaron completamente por la fuerza del golpe. Además, el carro quedó atrapado en el borde de la pileta.



El chofer huyó del sitio -se indicó en Emaseo- pero fue localizado en las instalaciones de esa entidad al momento que acudió a retirar su vehículo de uso personal. “Iniciamos las acciones legales porque no podemos permitir que estos comportamientos se mantengan en la empresa. Actuaremos con rigor en el marco de la ley”.



Junto con el chofer se encontraban dos ayudantes. El conductor tenía un golpe en la cabeza mientras que los ayudantes no presentaron problemas de salud.



También se trabaja de forma coordinada con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y la aseguradora para cubrir los daños. El vehículo tenía daños irreparables en el chasis, pero no se reportaron afectaciones en la caja en donde se transportan los desperdicios.

En la mecánica se evalúan los daños con la aseguradora. También se abrió un proceso disciplinario al chofer y ayudantes. “El conductor tendrá que cubrir los costos que correspondan por daños y los deducibles, lo que determine la Función Judicial”.