Camión cargado de cervezas se accidentó en la Ruta Collas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un accidente de tránsito se reportó a las 11:00 de este martes 9 de octubre del 2018 en la Ruta Collas, a la altura del kilómetro 500 + 1, 200 metros más arriba del puente sobre el río Guayllabamba, oriente de Quito.

¿Qué ocurrió? Un camión que transportaba jabas de cerveza se impactó contra un poste y luego terminó sobre la calzada.



En esos instantes, cientos de botellas se rompieron y la cerveza comenzó a regarse sobre el pavimento.



La Policía Nacional llegó a ese lugar para atender la emergencia. También el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). El cabo Fabricio Obando informó que no se reportaron heridos, tampoco fallecidos. "Al principio nos reportaron que se había regado combustible, pero al llegar constatamos que era cerveza".



De otro lado, en ese sector se produjo congestión vehicular mientras dos grúas retiraban el camión. Una fila de autos, de aproximadamente 500 metros, se formó en la zona.



La vía estaba cerrada en sentido oriente-occidente. Pasadas las 11:45, un carril de circulación fue habilitado. De a poco, los carros que estaban allí circularon con dirección al peaje de Guayllabamba.



Carlos Alvarado estaba preocupado porque tenía que llevarle a su hijo al colegio. "La Interoceánica estaba cerrada por la Vuelta Ciclística. Me vine por la Ruta Collas para no atrasarme, pero no pude".