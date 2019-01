Los caminos que conducen a La Merced y El Tingo están deteriorados en el Valle

LEA TAMBIÉN

Los moradores de El Tingo, Alangasí y La Merced están preocupados porque los trabajos de intervención en la avenida Ilaló, de 8,9 kilómetros, no se han ejecutado pese a que estaba planificado hacerlo desde el año anterior.

El Municipio de Quito tenía previsto trabajar en un tramo de 6,4 km desde El Tingo hasta La Merced, mientras que la Prefectura de Pichincha en otro de 2,5, desde el Triángulo de San Rafael hasta El Tingo.



Esta ruta es de vital importancia, pues conecta a esas localidades, muy visitadas por sus balnearios de aguas termales, con la capital. Las autoridades de los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) aseguran que se realizaron mesas de trabajo con dirigentes del sector, para pedirle a la Alcaldía que construya una vía nueva. También, que se realicen estudios para conocer la inversión, su extensión y los plazos.



En ese sentido, el 1 de marzo del 2018, en el oficio 0223-GG-GP remitido desde la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), se les informó que los estudios técnicos que contemplan el levantamiento topográfico, el análisis de suelo, la evaluación de pavimento y diseño geométrico ya fueron ejecutados al 100%.



Las conclusiones: los tramos a intervenirse van desde la calle 29 de Junio, sector del balneario El Tingo, hasta Las Termas en La Merced. La extensión de la vía es de 6,4 kilómetros. El plazo de ejecución de los trabajos es de cinco meses. El presupuesto es de USD 4,1 millones, incluido IVA.



Inicialmente estaba previsto que los trabajos comiencen el segundo semestre del 2018, luego de cumplir el proceso precontractual y contractual. En julio de ese año, este Diario consultó en la Epmmop sobre el inicio de las obras y se informó que un crédito internacional fue aprobado para ejecutarlas, pero hasta que llegue el dinero se deberá esperar unos dos meses más.

Autoridades y residentes esperan que la Prefectura cambie la capa asfáltica de la avenida Ilaló. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO



Han transcurrido cinco meses y la obra no se ha iniciado. La Alcaldía indicó que la avenida fue intervenida dentro del Plan Vial 24/7. Se trató de trabajos de bacheo que se efectuaron durante el día y la noche. Lo mismo ocurrió la semana pasada como parte de las tareas de mantenimiento vial que se desplegaron en 46 puntos de la ciudad.



Sin embargo, los habitantes de la zona piden que se realice una repavimentación total, no bacheos. “No hay una intervención desde hace 40 años. Es imposible transitar aquí y peor en la época de lluvias en la que los agujeros se hacen más grandes”, manifestó Silvia Bravo, integrante del GAD La Merced.



Señalan que los vehículos tienen problemas por el mal estado de la carretera: daños en la suspensión y amortiguadores. Además, si bien se han realizado trabajos de bacheo la ruta es irregular con montículos y se torna incómodo movilizarse. En algunos tramos hay rajaduras y la calzada se cuarteó. No hay cunetas, los filos de la carretera están en malas condiciones. A esto se suma que en El Tingo se ejecutan obras de alcantarillado, lo cual genera inconvenientes y la movilidad es lenta.



Norma Andrango tiene su negocio en Alangasí. Asegura que a los taxistas no les gusta hacer carreras hasta ese sector por las malas condiciones del asfalto. “Prefieren tomar otras vías como la de Ushimana que está en buen estado, pero las tarifas son más altas”.



Juan Quinga pertenece a una de las cooperativas de camionetas que funcionan en La Merced. Comenta que en la ruta no se ha dado un mantenimiento adecuado y los problemas son recurrentes. “Se me han torcido los aros de las llantas, también se ha deteriorado la mesa de la suspensión”.

Para el conductor Ney Chuquimarca, el Municipio se ha olvidado de las poblaciones que viven en Los Chillos y usan a diario la avenida Ilaló.



Este Diario consultó a la Epmmop sobre los daños en la infraestructura vial y señaló que “realiza el mantenimiento de la avenida Ilaló, pero la repavimentación de la misma, deberá realizarla el Consejo Provincial de Pichincha ya que ésta es una vía rural”.



En ese sentido, Milton Anchapaxi, vocal de la comisión vial del GAD La Merced, informó que se ha solicitado con oficios a la Prefectura que se encargue de las obras viales desde El Tingo hasta esa parroquia.



No obstante, Edwin Herrera, director de Vialidad del Consejo Provincial, indicó que la entidad no tiene previsto intervenir en ese tramo, sino únicamente en el que va desde El Triángulo hasta El Tingo. La razón: desde un inicio, la Alcaldía se comprometió a repavimentar los 6,4 kilómetros.



Él aspira que en dos semanas, como máximo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) apruebe los estudios técnicos. Luego se contratará la ejecución de la obra, que costará aproximadamente USD 1,4 millones. Se realizarán tareas de drenaje, construcción de sumideros y nuevas cunetas, así como el reemplazo de parte de la estructura e implementación de la carpeta asfáltica. Es una reparación integral que se demorará 90 días.



Herrera aclaró que las juntas parroquiales sabían desde el principio que el Municipio se iba a encargar de los 6,4 km. “No tenemos recursos para intervenir allí, lo que teníamos programado (para la Ilaló) lo reorientamos para la rehabilitación de la carretera San Luis – El Colibrí, de cuatro kilómetros, cuyos trabajos comenzarán a la par de la ruta El Triángulo – El Tingo”.



En la vía San Luis - El Colibrí invertirán USD 4 millones y se reemplazará toda la estructura de la vía que está deteriorada.