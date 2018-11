Más de un millón de personas se calcula que participarán en la procesión de la Virgen de El Quinche

LEA TAMBIÉN

Un operativo especial de seguridad y de vialidad implementarán las autoridades municipales para la procesión de la Virgen de El Quinche, la cual se realizará desde el viernes 16 y se extenderá durante el fin de semana hasta el domingo 18 de noviembre.

Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, calcula que más de un millón de personas participarán durante los tres días que durará la peregrinación. Lo dijo hoy en rueda de prensa realizada en el interior del santuario religioso.



Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), manifestó que los cierres viales comenzarán desde las 18:00 hasta las 04:00. Tres rutas se establecieron y son tradicionales: Carcelén, Colibrí y Cusubamba con dirección a El Quinche.



"No se obstruirán las rutas de acceso a Carapungo, Calderón, Llano Chico y Grande. La vía estará habilitada para los carros hasta el sector de la Coca Cola, en las calles García Moreno, Geovanny Calles, Luis Baccari y El Arenal.



Estas serán habilitadas para que las personas de esos sectores tengan apertura a estas vías las 24 horas durante los días de peregrinación".



Para precautelar la seguridad de quienes participen en la romería, la AMT implementará un vallado de 1200 metros que diferenciará la vía para peatones y vehículos. Eso implica una división de carriles. Las vallas irán desde del intercambiador de Carapungo hasta el sector de la Coca Cola.



En lo que respecta a los cierres viales para transporte pesado, para quienes se dirigen al norte de la ciudad y la provincia de Pichincha, el último control será en la avenida Simón Bolívar a la altura del redondel de Zámbiza. El corte allí será desde las 17:00.

Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, anunció el plan de seguridad que se aplicará durante la peregrinación. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La vía en el sector de Calderón, en el kilómetro cero, se cerrará a las 18:00.

El acceso al aeropuerto, por la vía E35 a la altura de Pifo, estará habilitado las 24 horas. Quienes se dirijan a ese sector pueden tomar la Ruta Viva, pasar por el redondel de Tababela y de ahí movilizarse al aeropuerto.



Desde la Y de Cusubamba hasta El Quinche, la Ruta estará cerrada. Personal de la Policía Nacional apoyará en ese sector.



La AMT apoyará con 785 efectivos. También habrá 698 agentes metropolitanos de control, 350 bomberos, entre otros. Asimismo –informó el Municipio- se restringirá la ubicación de comerciantes en las vías aledañas al templo de El Quinche.



Las autoridades establecieron 17 puntos de atención médica para la gente que participe en la romería. Además, siete lugares de hidratación con 2 000 botellones de 40 litros con 330 vasos cada uno.



Se instalarán 25 baterías sanitarias en seis puntos estratégicos. Las autoridades recomendaron:



-Viajar con ropa cómoda.

-No acudir con niños menores de 12 años.

-No llevar objetos de valor.

-Movilizarse en grupo.

-No consumir licor.

-Llevar botellas de agua.