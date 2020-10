Cambios en el sistema para registrar casos de covid-19, anuncia Ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir del domingo 1 de noviembre del 2020, laboratorios de la red pública y privada subirán los casos de covid-19 en un nuevo sistema de registro. Así lo anunció el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, este miércoles 28 de octubre del 2020. Lo hizo en una rueda de prensa en donde se realizó un balance sobre la pandemia en el país.

Zevallos señaló que el sistema actual data del 2007 y se habilitó para reportar los diagnósticos de zika (patología transmitida por el mosquito Aedes aegypti). Sin embargo, “no está acorde a la situación actual, por eso hicimos una nueva aplicación exclusiva para covid-19. Hemos terminado el entrenamiento para que se use (en los laboratorios) y se hizo un pilotaje”.



Su objetivo -destacó el titular de Salud- es tener resultados más certeros. Hoy en día, por ejemplo, se han registrado inconvenientes en el momento de digitar los casos. “Ese proceso es manual; se debe subir el hecho, pero, luego no sé si la persona se hizo o no la prueba PCR o si se las aplicó varias veces”.



Zevallos también espera que con estos cambios haya un menor subregistro. “Queremos tener datos más próximos a la realidad; nos permitirán tomar decisiones”.



El próximo feriado y declaraciones sobre médicos contagiados



Consultado sobre el feriado del Día de los Difuntos y de la Fundación de Cuenca (2 y 3 de noviembre del 2020), el ministro Zevallos no descartó infecciones en personas que viajen a provincias con un mayor contagio o con una tasa de reproducción del virus mayor a uno. En la rueda de prensa citó a Esmeraldas, Bolívar, El Oro, Guayas, Los Ríos Orellana, Santa Elena y Santo Domingo; incluyó a Manabí que está en el límite, con un índice de uno.



“Guayas está ligeramente alto; tiene una tasa de casi 1,36. Esto quiere decir que 100 ciudadanos contagian a 136. Pero es una cifra que le doy al COE municipal para que tomen decisiones adecuadas; restringir horarios de playas, cerrar restaurantes, verificar los aforos... Con ellas queremos prevenir que haya más y que se nos salga de las manos; lo que está sucediendo en Europa”.



Zevallos también realizó una aclaración sobre sus declaraciones realizadas en un medio de comunicación televisivo sobre el contagio de los médicos fuera de los sanatorios.



"Fue un comentario sacado de contexto... La muerte de cada colega mío duele en el alma. No puedo decirles que me alegro que hayan muerto los médicos u otros funcionarios de salud; eso va contra mi personalidad y mi esencia. Los galenos y el personal sanitario han trabajado valientemente, por ello es imperdonable que se utilicen mis palabras para fines electorales".



El Ministro de Salud Pública además dijo que "al igual que alguno de sus familiares, así mismo se contagiaron los médicos; hice referencia a lo que sucedió en Guayaquil durante las primeras semanas. A todos nos cogió de nuevo, nadie sabía cómo vestirse, no había mascarillas N95 en el mundo, tampoco protocolos sobre cómo ponerse o sacarse los trajes. Ahí es donde muchos colegas se infectaron. Pero también es cierto que muchos, sin saber sus problemas, hicieron reuniones sociales, no usaron mascarillas y no mantuvieron el distanciamiento social y fueron a los hospitales llevando la enfermedad. Lo hicieron sin intención".



Finalmente, el titular de Salud indicó que eso ocurrió durante las primeras semanas de la pandemia. Ahora la realidad es diferente, ya que hay menos trabajadores sanitarios infectados. "No es un mérito del Ministerio sino de los protocolos. Sabemos cómo usar las mascarillas, utilizar los cubre calzados, vestirnos con los EPP (equipos de protección personal) ... Faltaron muchos EPP, pero no es una responsabilidad del Ministerio sino del mundo; no había mascarillas, no teníamos a quién comprar y usamos otras y asumo esa responsabilidad".