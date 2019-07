Cuatro cambios al programa con el FMI pidió el Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió este miércoles 3 de julio del 2019 el informe de la primera revisión de metas cumplidas por Ecuador, como parte del acuerdo económico suscrito con el ente.

El pasado 28 de junio, el multilateral confirmó que el país cumplió con sus compromisos y se aprobó un desembolso de USD 250 millones.



Sin embargo, este miércoles se comunicó en detalle el cumplimiento de cada meta, además de los pedidos que realizó el Gobierno al multilateral para ajustar cuatro temas.



Según el informe del organismo, Ecuador pidió cambios en las metas sobre reservas internacionales, gasto social, precio del petróleo y balance primario no petrolero.



En lo referente a las reservas internacionales, que son las divisas que mantiene el Banco Central (BCE) y que son un respaldo en efectivo del país para atender cualquier evento inesperado, las autoridades pidieron dos cambios.



El primero fue revisar la definición de reservas, para que no se incluyan en el cálculo factores que no pueden ser controlados por el Gobierno.



El multilateral está de acuerdo con este pedido. El equipo del Fondo señaló en el documento que deberían excluirse, por ejemplo, los depósitos que pertenecen a la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede), las reservas de la Corporación Financiera Nacional (CFN), entre otros.



El segundo pedido fue reducir las metas previstas inicialmente para las reservas que debe cumplir el país para junio y septiembre.



En el documento se detalla que el Fisco tiene que realizar pagos a proveedores por USD 1 000 millones en el primer semestre del año y un monto similar en el segundo semestre, lo que reducirá las reservas. Además, la producción petrolera sería menor a la estimada a inicios de este año.



Sin embargo, según el FMI, se esperan reembolsos por concepto de pagos que debe hacer la banca pública al Banco Central. Con ello, el multilateral cree que el monto de reservas se mantendrá muy cercano al previsto inicialmente (USD 3 000 millones).



En cuanto al gasto social se hizo una modificación a su definición, lo que permitió aumentar el número de programas que forman parte. Eran seis proyectos y ahora serán siete, ya que se incluyó al programa de ayuda social Las Manuelas.



El compromiso de Ecuador es que durante este año se destinen USD 400 millones a gasto social en sectores vulnerables. Hasta marzo, el Gobierno destinó USD 183 millones a este tipo de egresos.



En relación a los ingresos petroleros se propuso crear un elemento de ajuste al precio del crudo, para compensar variaciones inesperadas.



Para el FMI, la fluctuación en el precio del crudo es uno de los riesgos externos que se deben observar con atención durante el programa.



La misión señala que el Gobierno contará con cierto margen en el momento de la revisión del cumplimiento de las metas de ingresos esperados por venta de crudo, cuando el precio del barril baje o suba en hasta USD 5 por barril, en períodos de hasta tres meses.



“Las desviaciones más grandes y más persistentes de los precios del petróleo serán analizadas en el curso de las siguientes revisiones trimestrales del programa”, informó el multilateral.



Otro ajuste planteado fue al tema del balance no petrolero primario (déficit o brecha fiscal). Esta meta se mantuvo. Con ello, en el segundo trimestre la brecha máxima contemplada y definida por el Fondo será de USD 815 millones.



Los objetivos para el tercer y cuarto trimestres del año serán más ambiciosos que en el momento de la aprobación del programa, detalló el FMI.



Tao Zhang, Subdirector Gerente del organismo, destacó que en estos primeros meses del acuerdo el Gobierno “ha demostrado que está resuelto a restablecer la disciplina fiscal mediante la racionalización del gasto público”.



El Gobierno debía cumplir objetivos de tipo cuantitativo en materia fiscal, monetaria y de desempeño continuo. Pero, además, se planteó reformas a legales en materia laboral y tributaria. El ente detalló que el país cumplió con todas las metas, excepto una, que tiene que ver con el financiamiento del BCE al Gobierno.



El texto detalla que si bien el Fisco dejó de recibir nuevos créditos del Central, en marzo se renovó un crédito por USD 120 millones. El Gobierno se comprometió a reembolsar el dinero en septiembre.



El visto bueno del Fondo permite al país acceder a desembolsos de otros multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el martes que desembolsará este mes USD 300 millones.



En contexto



En febrero pasado, el Fondo Monetario y Ecuador acordaron ir a un programa de ayuda financiera. El documento fue aprobado en marzo por el Directorio y permitió al país acceder a USD 4 204 millones en créditos del organismo multilateral.