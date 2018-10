Gobierno analiza cambios en el Programa de Alimentación Escolar; la entrega de más leche es uno de ellos

LEA TAMBIÉN

“He decido volver a cuatro días de leche a la semana en el Programa de Alimentación Escolar”. Así comenzó su tuit el presidente Lenín Moreno, quien anunció este miércoles 17 de octubre del 2018 que se incrementará la compra de leche para aumentar el consumo de este producto en las instituciones educativas.

En total serían 200 000 litros diarios más en el programa de Alimentación Escolar, impulsado por el Gobierno Nacional.



En un establecimiento de la zona rural de Quito, este alimento no tiene buena acogida en sus estudiantes, quienes prefieren los jugos de frutas. Este último producto también es parte de la dotación de alimentos escolares que llegan a las escuelas y colegios a escala nacional. Se suman las barras energéticas y las galletas.

El Estado ha destinado al mes (20 días hábiles) USD 6,46 por estudiante, según datos del 2017 proporcionados por el Ministerio de Educación a este Diario. En ese año, el Programa de Alimentación Escolar llegó a 3 053 870 alumnos del sistema público. Representó un 7% más en comparación con el 2016. Así que se repartió en 13 129 centros fiscales y municipales (no todos). Corresponde el 64% del total de planteles registrado en la web del Ministerio de Educación.



Berenice, docente que pide la reserva de su nombre, se encarga de repartir el alimento en la institución educativa, aseguró que los chicos no consumen el producto (leche, jugos, galletas o barras energéticas). “Hay mucho desperdicio de alimentos”.

Sobre el tema, las nutricionistas Paola Carrillo e Irene Torres opinaron que no se debe entregar el producto de forma masiva. Al contrario, se debe analizar el sector, el plantel y la realidad de cada uno.



El problema - explicó Torres- es que se continúa manejando un programa homogéneo o estandarizado para todos, por lo que todavía "tenemos el mismo porcentaje de desnutrición crónica y sobrepeso en niños y adolescente".



“No se toma en cuenta que cada niño tiene una necesidad nutricional diferente”, complementó.



La especialista, además, dijo que no se puede dar el mismo lácteo a todos, porque, entre otras cosas, no se sabe quiénes desayunaron y quiénes no. Además –sostuvo– la leche entregada actualmente es de sabores y contiene colorantes o azúcar. “Se deben tratar desde las zonas y brindar un alimento más saludable”, sostuvo la experta.

Una visión similar tiene Carrillo. Para ella, el consumo de leche es importante para el desarrollo del niño, niña o adolescente, pero recomienda que el producto se entregue como es. Es decir, sin sabores ni colorantes adicionales. “Un niño debe tomar unos tres vasos de leche al día por el calcio y las proteínas”.



Su recomendación también es que se haga un análisis de los sectores que pueden y no consumir este producto.





El Ministerio de Educación ya revisa otras alternativas para entregar estos alimentos. Mónica Reinoso, viceministra de Gestión Educativa, sostuvo que están trabajando con los ministerios de Salud y Agricultura en la nueva propuesta de lo que será la alimentación escolar.



“Tenemos la obligación de ver opciones como el tetrapack sin el sorbete sino con una lengüeta metálica. En el caso de las galletas o barras se puede reemplazar con un alimento fresco como una fruta de la zona”.



Los resultados de este análisis estarían listos en diciembre. “A partir de enero se espera tener un nuevo programa de alimentación escolar”.