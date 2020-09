¿Qué cambiará en Ecuador tras el fin del estado de excepción?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 221 municipios del país no podrán aplicar el toque de queda ni prohibir la libre circulación vehicular, a excepción de los cabildos que tienen la competencia para manejar el tránsito en sus jurisdicciones.

Así lo aclararon los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, la mañana de este viernes 11 de septiembre, sobre la finalización del estado de excepción previsto para mañana sábado.



María Paula Romo, ministra de Gobierno, aclaró que para ayudar a los municipios a manejar la emergencia sanitaria –que sí se mantiene vigente- seguirán con el sistema de semaforización, amarillo y verde. Debido a que solo dos cantones están en rojo, se analiza la eliminación de este color.



Las medidas que rigen en estos mecanismos, señaló Romo, podrán ser las mismas salvo las que tengan que ver con el toque de queda y restricciones de circulación. Algo que ya lo han hecho municipios como los de Quito, Guayaquil, Ibarra, Cuenca, Ambato y de otras urbes.



Por ello, en los cabildos que no tienen las competencias de tránsito el COE nacional permitió la libre circulación. Lo mismo ocurrirá en toda la red vial estatal.



Quienes circularon durante el estado de excepción sin restricciones, al estar en la primera línea de la emergencia, podrán seguir haciéndolo sin limitaciones y sin necesidad de salvoconductos. "Pedimos a todos los municipios que garanticen su circulación y su funcionamiento", indicó Romo.



La Ministra dijo además que en esta nueva etapa ya no se requieren los salvoconductos, porque no existirán más restricciones de circulación, a excepción de los cabildos que establezcan esas limitaciones. "Si es que los municipios que tienen la facultad de controlar el tránsito ponen una restricción general de placas, entonces le damos validez a los salvoconductos".



Por ello, el COE nacional resolvió que los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno, de Relaciones Exteriores y Movilidad Huamana, y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos seguirán vigentes hasta el 31 de octubre próximo en esos cantones donde se fijen limitaciones.



Lo que sí pueden regular los cabildos son los horarios de apertura y funcionamiento de locales comerciales y las medidas sobre el control y uso de espacios públicos y playas.



Para controlar estos sitios, el COE nacional también se refirió a la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sobre el primer organismo, indicó, que en el marco de sus competencias y en coordinación con las demás entidades públicas podrán participar en actividades de seguridad y el control del orden público.



Mientras que la Policía Nacional continuará con sus labores de respuesta, para “prevenir, contener y gestionar la crisis de salud con el fin de proteger a la población”, estableció el COE en su última resolución.



"Les pedimos a todas las instituciones, a los municipios, a los ministerios y las diferentes instancias, que por favor, todas las medidas que tomemos en adelante tienen que ser lo mejor coordinadas para evitar que haya confusión en la población", enfatizó Romo.