Cambiar o repotenciar el 98% de servidores informáticos, la nueva diferencia entre los consejeros del CNE

El presupuesto para organizar las elecciones volvió a enfrentar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes, 11 de febrero del 2020.

Temprano, la presidenta Diana Atamaint presentó un informe de la situación del sistema informático. La Coordinadora de Procesos, Lucy Pomboza, dijo que en la estructura del sistema hay 162 servidores que se usan en el procesamiento de actas. De ellos, 158 cumplieron su vida útil, según el informe del CNE .



"El 98% de esos equipos están obsoletos", indicó Atamaint, quien volvió a decir que si el Ministerio de Finanzas (Economía) no aprueba el presupuesto de los comicios hasta la segunda semana de marzo, no se podría iniciar las contrataciones para efectuar la reestructuración del sistema informático. Habló de que esto pondría "en riesgo las elecciones".



Días atrás, la Cartera de Economía, a través de un comunicado, rechazó las aseveraciones del CNE y aseguró que los recursos para organizar los comicios están garantizados. La entidad habló de que el proceso eleccionario se realizará a partir del segundo semestre del 2020.



El consejero José Cabrera, del bloque de mayoría, reiteró que necesitan el presupuesto, pues además deben efectuar una auditoría independiente al sistema informático, al padrón electoral y al sistema de verificación de firmas, como parte de las disposiciones transitorias de las reformas al Código de la Democracia.



Horas después, el vicepresidente, Enrique Pita, cuestionó las declaraciones de Atamaint y criticó el anuncio de que se requiere cambiar el 98% de servidores del sistema informático."Estoy en desacuerdo de la decisión de comprar todos los equipos". El funcionario afirma que pueden ser repotenciados.



El consejero de minoría, Luis Verdesoto, dijo que el CNE no deja de funcionar, sino se reemplazan los equipos tecnológicos." Las computadoras no garantizan la transparencia del proceso electoral, las computadoras hacen lo que le piden sus operadores" manifestó.



El vocal presentó datos de votación en la región y dijo que en Ecuador el costo por votante asciende a USD 10, mientras que en otros países del continente estos rubros son menores. Sostiene que en el presupuesto habría gastos innecesarios.



La presidenta del CNE aún no ha revelado el presupuesto que se solicitará para los comicios del 2021, aunque inicialmente los consejeros de mayoría proyectaban USD 176 millones, para dos vueltas electorales.



Según Atamaint, la próxima semana se aprobarán el Plan Operativo Electoral y el presupuesto, con lo que se iniciaría oficialmente el período eleccionario.