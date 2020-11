Con el cambio de la medida Hoy Circula hubo fluidez vehicular en 12 zonas de Quito este 4 de noviembre del 2020

LEA TAMBIÉN

Nuevas medidas de movilidad rigen desde este miércoles 4 de noviembre del 2020 en el Distrito Metropolitano de Quito, como parte del sistema de restricción vehicular ‘Hoy Circula’ que funciona tras la finalización del estado de excepción.

Uno de los cambios que se aplicó es la libre circulación, sin importar el número de placa, de lunes a jueves hasta antes de las 06:00 y después de las 20:00. La modificación no se aplicará para los días viernes y sábado.



Así, el 'Hoy Circula' regirá a partir del 4 de noviembre los días lunes, martes, miércoles y jueves, entre las 06:00 y las 20:00 y no todo el día.



Los lunes y los miércoles podrán transitar libremente todo el día los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). En esos días, los automóviles con identificaciones pares (2, 4, 6, 8 y 0) podrán transitar en las calles de Quito hasta las 06:00 y desde las 20:00.

Al contrario, los martes y jueves, los vehículos podrán circular libremente todo el día los vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0) y los impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán transitar por las calles hasta las 06:00 y desde las 20:00.

Durante un recorrido efectuado por este Diario el 4 de noviembre del 2020, se observó que había fluidez en las vías de Quito, tras los cambios en la medida Hoy Circula. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



¿Qué ocurre el viernes, sábado y domingo?



Las nuevas normas establecen que los viernes y sábado la restricción regirá durante las 24 horas, como hasta ahora. Es decir, los viernes podrán circular solo los autos con placas impares, y los sábados autos con láminas pares. La movilidad será libre los domingos.



La mañana de este miércoles no se reportaron fuertes congestiones en 12 zonas de la urbe. En la autopista General Rumiñahui y el sector de El Trébol los carros se trasladaron fluidez antes de las 07:00. Lo mismo a la altura de La Marín, en el centro de Quito, desde el sector del Playón hasta el parque La Alameda del tradicional barrio de San Blas.



En la avenida Mariscal Sucre no hubo tráfico. Lo mismo en las avs. Machala, América, República y 10 de Agosto. En el Centro Histórico se reportaron acumulaciones de vehículos por cortos periodos de tiempo en los semáforos de la calle Guayaquil, pero los carros se movilizaban con fluidez. No hubo tráfico en La Magdalena, Chillogallo y Solanda, en el sur de la capital.



Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, informó que se extienden los salvoconductos emitidos por el Gobierno Nacional hasta el 15 de noviembre. El objetivo es dar más tiempo a la gente para hacer el canje con el salvoconducto municipal. Esto será oficializado mediante resolución de Alcaldía.



Otra medida es que los vehículos de carga pesada, liviana y mixta, registrados o que cuentan con RUC como parte de una empresa, no requieren salvoconductos para circular.



En la Alcaldía se informó que el acuerdo fue consensuado con las cámaras de la producción para contribuir a la reactivación económica de la ciudad. Hasta la semana pasada, el Municipio emitió 187 mil salvoconductos. 40 mil por cita médica y 147 mil por cadena productiva.