Pocas camas en terapia intensiva quedan en Quito

En algunas unidades de salud de Quito, la ciudad con más casos de covid-19 del Ecuador, aún hay camas disponibles. Pero las medidas para minimizar el contagio deben mantenerse, recordó el viceministro Xavier Solórzano, este viernes 13 de noviembre del 2020. Esto es uso de mascarilla, distancia social e higiene de manos. "Mientras menos enfermos tengamos, mucho mejor".

La recomendación de todos los médicos es no ser parte de reuniones familiares o con amigos, no acudir a viviendas o citarse con personas con quienes no se convive. Y ventilar las habitaciones.



Además este fin de semana se reitera el pedido de preferir los espacios abiertos, no los cerrados, que facilitan la propagación del SARS-CoV-2. Esto quiere decir parques, por ejemplo. No están permitidos los juegos que impliquen contacto.



El virus se transmite en las gotículas que se emiten al hablar, toser, gritar, cantar, estornudar. Por ello es muy importante usar correctamente la mascarilla; evitar aglomeraciones; no sumar más contactos de los necesarios.



Hasta ayer, jueves 12 de noviembre, en la capital había solamente 37 camas disponibles en las unidades de terapia intensiva, 10 de ellas en el Pediátrico Baca Ortiz, para los pacientes con síntomas graves. En los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Policía y de las Fuerzas Armadas estas áreas se encuentran ocupadas al 100%.



Este día, el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, informó que ha destinado un total de 62 camas para atender a pacientes con covid-19, de las cuales están ocupadas 38. Esto representa el 61%. Mientras que en la Unidad de Cuidados Intensivos se han asignado un total de 49 camas, que se encuentran llenas.



En el IESS Quito Sur tampoco quedan camas disponibles en cuidados críticos, hay 18 camas ocupadas hasta hoy, 13 de noviembre.



En Quito hay 58 513 personas infectadas con este virus; 63 555 en Pichincha. Y en todo el país ya son 178 674. El 88.5% de pacientes se ha recuperado. Sin embargo la sugerencia es evitar contagiarse, para no colapsar el sistema de salud y para no correr riesgos frente a una enfermedad de la que se conoce poco.



En el país, el 60,7% de contagiados tiene de 20 a 49 años. Sin embargo, los adultos mayores se complican más y pueden fallecer.