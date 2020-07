Todas las camas UCI de la red hospitalaria pública de Ambato están ocupadas

LEA TAMBIÉN

La red hospitalaria pública de la ciudad andina de Ambato se encuentra al máximo de su capacidad este jueves 2 de julio del 2020.

Los pacientes con covid-19 provienen de los nueve cantones de la provincia de Tungurahua y de las vecinas Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Pastaza.



En el Hospital General Docente Ambato hay 18 camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Todas están ocupadas. Mientras que 79 de las 85 camas destinadas para casos confirmados con el virus están con pacientes.



Para evitar una saturación en la principal casa de salud pública de Tungurahua, las autoridades hospitalarias transfieren a los pacientes en recuperación al Centro de Aislamiento Preventivo Obligatorio (CAPO), ubicado a una cuadra del hospital.



El CAPO funciona en un centro educativo de tres plantas, que fue readecuado para recibir a 90 pacientes desde el 15 de junio, pero se amplió la capacidad para 106 personas. Las autoridades no descartan aumentar para 130 pacientes.



Fernando Viteri, director Médico del CAPO, indicó que 24 de las 26 camas clínicas están ocupadas. Las personas fueron derivadas de la principal casa de salud y son atendidas por médicos y enfermeras del Ministerio de Salud. Los pacientes están con equipos de monitoreo, oxígeno y medicación intravenosa.



Hay otra área para la recuperación de pacientes asintomáticos leves con 40 camas y está ocupada por seis personas. Ellos no requieren equipos de ventilación, pero sí medicamentos. A este espacio fueron derivados los pacientes del hospital, subcentros de salud u otras instituciones.



“Aquí hay personas que no pueden aislarse en su casa, son de escasos recursos económicos o provienen de otras ciudades. Tenemos un paciente de Esmeraldas, que es de un club deportivo y no tiene familiares en la ciudad, y estamos esperando a los policías que tuvieron contactos con personas contagiadas", dijo Viteri.



La tercera planta se destina a un albergue. En las aulas se colocaron 40 camas para personas que tuvieron algún tipo de contacto con infectados y que pueden ser transmisores “potenciales” del virus. Por el momento no hay pacientes.



“Estamos esperando los resultados del barrido de pruebas rápidas, que realiza el Municipio de Ambato, para ubicar a las personas contagiadas”, aseguró Viteri.



El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato tiene capacidad para 54 camas de hospitalización para pacientes de covid-19. Según las autoridades tiene un 90% de ocupación. Mientras que todas las 12 camas del área de UCI están ocupadas.



Patricio Porras, director Médico del IESS Ambato, informó que se conversa con las autoridades del Ministerio de Salud y del Municipio para enviar pacientes al CAPO.



Además, se hará un intercambio entre el hospital del IESS y el Docente Ambato. Los primeros enviarán personal médico para reforzar la atención en el hospital público a cambio de dos ventiladores. Los equipos permitirán ampliar la capacidad en el área de UCI del IESS Ambato.



También informó que 37 enfermeras y auxiliares de enfermería se encuentran aisladas por dar positivo en pruebas PCR de covid-19.



"Estamos saturados y tenemos inconvenientes con talento humano. Esperamos en los próximos días llegar a acuerdos con la red de salud pública”, aseguró Porras.

A este centro del IESS también arriban pacientes de provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.