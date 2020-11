¿Cuántas camas para pacientes con covid-19 están libres en Quito?

LEA TAMBIÉN

En Pichincha, la ocupación de camas en los establecimientos de salud aún no registra un incremento considerable, en este miércoles 4 de noviembre del 2020. En hospitalización se habilitaron 345 espacios para pacientes infectados con la nueva cepa de coronavirus en condición moderada; de ellas, 139 desocupadas. Mientras que en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la situación sigue en niveles máximos. De los 106 sitios dispuestos, 13 están libres para nuevos contagiados, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, con corte al 2 de noviembre.

Manuel Jibaja, jefe de terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo de Quito, indicó que hasta el viernes anterior, 30 de octubre, cinco de las 22 camas de UCI estaban disponibles. Ayer lunes solo había tres libres. "Un fenómeno que vemos es que está llegando gente de edad muy avanzada, de 75, 80 y 90 años. Meses atrás teníamos de 40 a 60 años. Esto parece indicar que los jóvenes están contagiándose y llevando el virus a sus casas; ya que los más viejos suelen permanecer encerrados. En este feriado que pasó la gente se ha portado mal. Me preocupa el efecto de esa irresponsabilidad, imagínese lo que implica intubar a una persona de 90 años".



En el Espejo, en julio se recibió el mayor número de infectados con el SARS-CoV-2, fueron 462. En octubre sobrepasaron los 100.



Desde ayer, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, considerado centinela o exclusivo para estos casos, hubo un mayor movimiento de pacientes en el área de emergencia. “Hoy se registró un poco más de ingresos de personas con problemas respiratorios”, señaló la neumóloga Belén Noboa.



Sin embargo, la situación no ha variado, con respecto a octubre en donde hubo un "respiro" en los sanatorios. Hasta el momento -anota- la ocupación de las camas en hospitalización llega al 80%; frente a UCI con el 100%. “Terapia intensiva siempre está llena con infectados de covid-19”.



La mayoría -cuenta la especialista- tiene entre 40 y 65 años. Ingresan con insuficiencia respiratoria o necesidad de oxígeno; incluso con requerimiento de ventilación mecánica.



Sobre el feriado reciente, Noboa considera que el impacto se verá en los próximos 15 o 20 días. En ese sentido -aconseja- el ciudadano que estuvo en aglomeraciones o en riesgo de contagio directo con un caso positivo debe aislarse y mantenerse alejado de sus familiares vulnerables, como adultos mayores o con enfermedades crónicas o catastróficas; especialmente si presentan síntomas respiratorios o molestias corporales. “Si tiene un poco de malestar debe acudir al médico para una valoración. Recordemos que hay personas que no tienen molestias, pero transmiten el virus a familiares o compañeros de trabajo”. Luego de ello, puede realizarse una prueba para descartar o confirmar la presencia del SARS-CoV-2.