Unas 250 camas están disponibles, para casos graves de covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, informó que la capacidad del sistema de salud bordea unas 9 800 camas disponibles para atender pacientes por la emergencia sanitaria producto del covid-19. También precisó que hay algo más de 250 unidades de cuidados intensivos. Lo dijo la mañana del jueves 26 de marzo del 2020 en el primer reporte de este jueves.

En Ecuador hay 1 382 casos confirmados de covid-19 y 34 fallecidos. Son 171 pacientes más que el miércoles y cinco decesos extras.​

Ocles mencionó que hay personas hospitalizadas de distintas provincias y unas que han sido trasladadas a otras localidades para brindarles una mejor atención. No detalló cuántos hospitalizados hay por provincias, en total en el reporte se registran 58 internados con pronóstico reservado y 74 estables. No se conoce si en ambos casos se encuentran en unidades de cuidados intensivos.



La funcionaria también proporcionó datos sobre los rangos de edad de quienes tienen covid-19. Así, de 0 a 11 años hay cuatro casos; de 1 a 4 hay siete; de 10 a 14 son 15 y 15 a 19 hay 29 casos; de 20 a 49 hay 840; de 50 a 64 son 320; y más de 65 años hay 151. Siendo los jóvenes y adultos el número más alto.



Sobre el protocolo que se utiliza para atender a niños con diagnóstico positivo, Santiago Tarapués, director de Riesgos del Ministerio de Salud, señaló que es importante reconocer los signos de alarma. Esto son irritabilidad excesiva, coloración morada de la piel y diarrea. A estos se suman las dificultades respiratorias. Si el infante los presenta es necesario acudir al médico o al centro de salud más cercano para una evaluación médica. Ahí se analizará si requiere hospitalización o no.



Otro de los temas que se destacó es el protocolo que se activó con las personas que llegaron de México, la noche del miércoles 25 de marzo del 2020. Se trató de ecuatorianos de grupos vulnerables como adultos mayores, niños y adolescentes sin sus padres y personas con discapacidad. Ellos fueron transportados a sitios de alojamiento para que cumplan con el aislamiento obligatorio.



El Ministerio les hizo una evaluación médica y se hará un monitoreo permanente para determinar si tienen o no el virus. "La toma de muestras se hace cuando ingresan al país y a quienes tienen síntomas", detalló Tarapués.



Él también comentó que la línea 171, call center habilitado para el triaje de casos de covid-19, ha recibido un gran volumen de llamadas. "La complejidad ha crecido sobretodo en Guayas. No podemos decir que esté saturado el sistema de salud". Y se recordó que ya está funcionando la 'app' SaludEC para descongestionar el 171 y mantener el seguimiento de las personas con necesidades.