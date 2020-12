Camaroneros de Guayas dicen haber recibido mensajes de la Capitanía del Puerto de Guayaquil alertando que no seguirán con dos Rutas Seguras que impiden los robos

El mensaje de texto fue enviado a los celulares de todos los camaroneros de Guayas. Así lo advierten los camaroneros del Guayas. Aseguran que desde la Capitanía del Puerto de Guayaquil les comunicaron que durante el 2021 “debido a la falta de presupuesto para mantenimiento no será posible seguir con dos Rutas Seguras”.

En esos mensajes, la Capitanía les pide a los productores “extremen las medidas de prevención en seguridad privada”.



Las Rutas Seguras se pusieron en marcha en el 2016 para evitar los asaltos a quienes se dedican a la actividad camaronera. De estas operaciones se encarga la Armada.



Esta comunicación generó una reacción de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). La entidad, a través de un comunicado, pidió al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, que brinde las garantías necesarias para que puedan trabajar sin problemas.



“Es inadmisible que el Estado no pueda asumir su responsabilidad y no asigne el presupuesto correspondiente para que sus organismos de control puedan ejercer su trabajo. Ministro de Defensa asigne los recursos correspondientes a quienes también exponen sus vidas para cuidar de quienes generamos empleo y traemos divisas para el país. No nos exponga a más robos y más violencia hacia nuestros colaboradores”, expresó José Antonio Camposano, presidente de la CNA.



En el documento también se detalla que en el último año el sector camaronero ha perdido USD 2,5 millones por robos. Por eso piden que se continúe con la denominadas Rutas Seguras.



La Naval no ha emitido aún un comunicado oficial al respecto.