Los camaroneros y los atuneros comprarán diésel sin subsidio

Las embarcaciones de los sectores camaronero y atunero deberán pagar el mismo valor por el diésel que el resto de industrias. Así lo determina el Decreto 619, que regula los precios de los derivados de los hidrocarburos a escala nacional.

Con ello se eliminarán los precios subsidiados y diferenciados que beneficiaban a ambas industrias.



En septiembre pasado, el diésel industrial atunero y camaronero ya se había aumentado en USD 0,25 por galón sobre el precio terminal, sin IVA. Con ello, el valor del derivado pasó a USD 1,05 para estas industrias en terminal.



Ahora, según el Decreto, Petroecuador determinará el precio de manera mensual, para lo cual tomará en cuenta el valor promedio ponderado del combustible más costos de transporte, almacenamiento, comercialización, tributos aplicables y un margen que deberá definir la empresa estatal.



Actualmente, Petroecuador vende el galón de diésel a otras industrias en USD 2,50 y 2,60. La nueva medida regirá desde el 15 de enero próximo.



A Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), le preocupa el impacto que tendrá el ajuste en los costos de producción en la industria atunera.



“Era el único factor de competitividad en Ecuador. Entregamos USD 1 540 millones en exportaciones, 146 millones en impuestos, 23 millones por utilidades a los trabajadores, 33 millones a la seguridad social, etc. Ahora el Gobierno plantea una compensación, no sabemos de qué tipo, ni de que valor, ni de que forma”.



Precisamente, el Decreto dispone a los ministerios de Finanzas, de Producción, de Energía y el Servicio de Rentas Internas crear y aplicar un sistema de compensación para ambos sectores.



Leone explicó que este miércoles, a las 11:00, los representantes del sector pesquero mantendrán en el gobierno zonal de Guayaquil una reunión con autoridades de dichas entidades y el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

El pasado jueves, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que pudiera haber dos tipos de compensaciones: un certificado tributario o transferencia directa.



El Ministro anticipó que entre los beneficiarios estarán exportadores, a fin de que no se afecte a ese sector que genera fuentes de empleo y divisas.

Los atuneros aseguran que si hay una compensación debe ser con un mecanismo rápido y efectivo, que se entregue al productor. “A los que les van a subir el precio es a los dueños de los barcos, que son quienes se encargan de las faenas”, dijo.



El sector pesquero consume, en su conjunto, 65 millones de galones al año de diésel. Hay 653 embarcaciones en el país, de las cuales 118 son atuneras y el resto, de otras pesquerías.



A todas las naves que formen parte del sector de otras pesquerías el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior les asignará un cupo mensual de diésel 2 y diésel premiun al precio subsidiado actual.



El sector pesquero planteará el miércoles que si se iguala el precio local al del mercado internacional, debe haber la posibilidad de que se liberalice la importación del diésel. Otra idea será que no se cobre el impuesto a la salida de divisas.



Además, creen que no es adecuado pagar por los márgenes de comercialización que cobra Petroecuador, porque eso elevará el precio del diésel respecto a otros países donde cuesta USD 1,73.

Hasta la semana pasada, el Gobierno había anunciado que se liberará la importación del diésel como una medida de transparencia y eficiencia.La idea es evitar el contrabando del combustible subsidiado y un mal manejo en su venta, dijo el ministro Martínez.