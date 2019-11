Iván Ontaneda: ‘Las cámaras del país están siendo miopes’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Iván Ontaneda, ministro de Producción.



Salvo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, las cámaras empresariales no ven mayor impulso a la producción con la Ley económica. ¿Cómo responde a estas críticas?



Hablo como empresario, porque sigo siendo empresario. Creo que necesitamos un poco más de transversalidad en los análisis de ciertos actores empresariales. No están siendo transversales en el análisis. Se tomaron en cuenta muchos aspectos como la reducción arancelaria, que beneficia a varios sectores: construcción, agroindustria, agrícola, comercial. Pero más allá de los sectores, beneficia al consumidor final. Eso estamos apuntalando: devolver el poder adquisitivo a la gente. Esas propuestas salieron de los sectores del frente empresarial. Por tanto, (las cámaras) no están viendo y están siendo miopes, con una óptica parcializada y con mucho cálculo.

¿En qué medida la Ley atiende los pedidos de los empresarios?



Tenemos la exoneración del impuesto a la renta para emprendedores: del 100%, hasta 5 años. Exoneración de tributos para importación de maquinaria y equipos para mipymes. Eliminación del anticipo del impuesto a la renta y declaración semestral, no mensual, del IVA e ICE. Hemos hecho una simplificación tributaria que también redunda en la competitividad. Para el sector exportador, por primera vez en la historia se tendrá una política de devolución de impuestos simplificada o ‘drawback’. Esto va a generar un aumento de las exportaciones no petroleras del país.



¿Cómo va a operar ese sistema de ‘drawback’?



El mecanismo todavía no lo tenemos 100% definido, pero va a ser una devolución simplificada y automática, de manera inmediata, porque eso es lo que quiere la gente (...) La idea es incentivar a aquellos sectores que no están tan posicionados en el exterior.



Hay sectores que señalan que sus peticiones no han sido escuchadas.



Son muchísimos los sectores que están siendo atendidos. Nos gustaría atender a todas las demandas de los sectores, lo que pasa es que tenemos que buscar de manera adecuada ese equilibrio, dando prioridad a sectores vulnerables. Me he reu­nido con todos los sectores, con los empresarios, con los artesanos y con los pequeños industriales, de manera directa. Las cámaras (empresariales) se están constituyendo en una traba de acceso a los verdaderos industriales que están trabajando y que sí están dispuestos a arrimar el hombro.



Un tema de preocupación es que si bien baja a la mitad el ISD en algunos insumos, ya no habrá crédito tributario, con lo cual no hay un verdadero beneficio, según empresarios. ¿Cómo va a quedar ese tema en la práctica?



Antes de eso, quisiera aclararle un tema fundamental. Se derogan 27 reglamentos Inen de sectores como alimentos, automotor, metalmecánico, industrial, eléctrico, línea blanca, eficiencia eléctrica, combustibles, neumáticos y cemento. Esos 27 reglamentos técnicos, insisto, le representan al país un esfuerzo fiscal, pero en cambio significa una facilitación para sectores productivos, una dinamización; y lo más importante: competitividad. Eso también deben reconocer (las cámaras empresariales), no solamente ciertas partes que les interesa. En cuando al ISD existen posiciones diferentes dentro del mismo sector productivo. Hay algunos que quieren liquidez y están de acuerdo con la rebaja al 2,5%. Hay otros que prefieren esperar un año y que el 5% sea devuelto como crédito tributario. Lo estamos analizando.



Se nota cierta fricción con las cámaras.



Yo no lo describo como fricción. Creo que es importante tener estos espacios de discusión técnica, más no política, porque en el espacio de discusión técnica se pueden encontrar las soluciones. El objetivo final de esto es reactivar la producción, la economía y el entorno para el sector privado.



En caso de que se apruebe la ley tal como está, ¿cómo ve usted al sector productivo?



Realmente estamos en una situación compleja económica y productiva, lo reconocemos. Pero al Ecuador lo sacamos trabajando, unificándonos y, sobre todas las cosas, con una visión de país. Creo que en ese aspecto, a muchos dirigentes políticos y empresariales les hace falta tener una visión de país, una visión de mediano y largo plazo. Las decisiones que se están proponiendo para este cambio están siendo conversadas, definidas con todos los actores.



¿Cuánto se espera en inversión extranjera directa (IED) para el 2020?



Se estima que para el 2020 ingresen USD 930 millones en IED, sin embargo, es necesario tomar en cuenta varios factores que influyen en estas proyecciones, tanto de la realidad económica mundial como local. A pesar de esto, como Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, continuamos trabajando e impulsando políticas que beneficien a todos los sectores de la economía y que mejoran su productividad.



¿Y este año cómo cerrará la IED?



Para el cierre del año, esperamos que hayan ingresado al país USD 677 millones por concepto de inversión extranjera directa. Estas proyecciones están basadas en datos históricos del Banco Central y ajustadas con información de la Superintendencia de Compañías.