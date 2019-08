Cámaras de Industrias y de Comercio de Quito preocupadas por 'Hoy no circula', la restricción vehicular de 15 horas

LEA TAMBIÉN

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) pidió, a través de un comunicado difundido la tarde del jueves 15 de agosto de 2019, que se "reconsidere" la decisión del Municipio de Quito de aplicar la restricción vehicular denominada 'Hoy no circula' por 15 horas, de 05:00 a 20:00, únicamente para el transporte comercial.

En el escrito, el gremio solicita que "se mantenga el horario de circulación vigente para el transporte comercial (...) de 07:00 a 09:30 en la mañana y de 16:00 a 19:00 en la tarde", para vehículos que ofrecen servicios de transporte para distribución.



Las 15 horas de restricción del 'Hoy no circula' fueron oficializadas la mañana de este jueves 15 de agosto por el secretario de Movilidad de la ciudad, Guillermo Abad. La medida se aplicará desde el 9 de septiembre próximo, de lunes a viernes, con base en el último número de las placas de los automotores (incluido taxis) y motocicletas, que no podrán circular en el hipercentro de Quito. Para ello, regirá la misma numeración del actual 'pico y placa'.



Entre las "repercusiones" de la nueva restricción, la Cámara de Industrias estima que podrían generarse posibles "sobrecargos logísticos", así como la limitación a la "libre atención de clientes y la economía de sus negocios".



"Esto podría desencadenar el desabastecimiento de productos de primera necesidad a los ciudadanos, más aún cuando los últimos meses del año constituyen el periodo de mayor movimiento comercial", cita el comunicado de la CIP. Según el gremio, eso podría terminar afectando plazas de empleo.



Por su lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, señaló que "mientras no se afecte el transporte público y la entrada a clases", la medida es "adecuada..., tomando en cuenta que se repavimentarán vías de la ciudad".



Sin embargo, en entrevista con EL COMERCIO, Alarcón expresó su preocupación porque "muchas empresas no tienen suficientes vehículos para distribuir sus productos" con una medida restrictiva. "Hace falta que se den alternativas para que no se quede afectado el comercio y se pueda despachar", dijo.



"El personal finalmente se puede adaptar, tomar taxi, Uber, transporte público o compartir autos. No hemos trabajado en una campaña de comunicación para ellos, pero creemos que el Municipio puede hacerlo", señaló Alarcón.



El presidente de la CCQ aseguró que se encuentra fuera del país, pero que en cuanto retorne pedirá que se lleven a cabo reuniones con los gremios y la Secretaría de Movilidad para "definir problemas serios como el despacho en negocios del centro de Quito y otros sitios complicados".



La Cámara de Industrias y Producción reiteró "la predisposición al diálogo entre sector productivo y el Municipio y así tomar las decisiones más acertadas para no alterar la calidad de vida de los habitantes de Quito y la productividad de la ciudad".