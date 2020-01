Cámara de Comercio de Quito presentó demanda de inconstitucionalidad por impuesto a dividendos

LEA TAMBIÉN

La Cámara de Comercio de Quito presentó este miércoles 15 de enero del 2020 una demanda de inconstitucionalidad por el impuesto a los dividendos y otras observaciones que contempla la Ley de Simplificación Tributaria, al considerar que perjudicará a la inversión extranjera.

"Presentamos una demanda de inconstitucionalidad porque consideramos que el deber del Estado, o lo que plantea la Constitución, es salvarguardar la seguridad jurídica en el país y promover la estabilidad económica", dijo Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).



Y agregó que "a los inversionistas no se les puede cambiar las reglas del juego, y menos aún sobre resultados del pasado".



Esto en referencia a las nuevas regulaciones tributarias presentadas por el Ejecutivo que eliminan la exoneración a los dividendos pagados a sociedades y personas naturales residentes en el exterior, entre otros aspectos.



Alarcón, que critica duramente las medidas adoptadas por el Gobierno por considerar que no incentivan al desarrollo, asegura que "los retornos sobre la inversión de los capitales no pueden proyectarse de una manera segura si se implementan ese tipo de impuestos, específicamente el impuesto a los dividendos".

"Planteamos que no se cobre el impuesto a los dividendos" con carácter retroactivo, afirmó.



El Gobierno ecuatoriano aplicó a finales de 2019 una serie de medidas económicas para reducir el déficit fiscal, que acabó superando los USD 4 000 millones en diciembre, y espera con ellas reconducir las finanzas nacionales.



Entre esas medidas aparece una subida de impuestos a sociedades, la eliminación de gastos desgravables a grandes fortunas, y una larga serie de acciones que han indignado a los empresarios.



"Planteamos la demanda porque atenta contra la seguridad jurídica y contra la inversión extranjera en el país", destacó el empresario, que recordó que ya este 2020 se ha notado una reducción de la inversión extranjera, que pasó de USD 851 millones en el período enero septiembre 2018, a USD 610 millones en el mismo lapso de 2019.

La Cámara de Comercio de Quito asegura que con la aplicación de la Ley de Simplicidad Tributaria la inversión extranjera se ha reducido. Foto: EFE

"El Gobierno tiene un objetivo claro y es un objetivo fiscalista, cobrar más impuestos: impuesto nuevo a los dividendos, donde la tasa se vuelve una de las más altas de la región, impuesto a las ventas, de consumo especial a las comunicaciones, a la fundas (bolsas), a las plataformas digitales", se lamenta Alarcón.



El empresario cuestiona el objetivo de las medidas y asegura que no busca "promover la empresa privada ni la inversión".



En ese sentido afirma que el modelo económico de Ecuador no ha cambiado en los últimos doce años, que el Gobierno sigue gastando demasiado y "no entiende la problemática del sector empresarial".



"No buscan alternativas de nuevos ingresos, se mantiene la producción petrolera en los mismos niveles y no cambian los modelos de los contratos con posibles inversionistas".

Por último, concluye que con las políticas actuales "no hay más ingresos, el Estado no ajusta el gasto y cobra más impuestos para cerrar la brecha".