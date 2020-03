Calles vacías y pocos carros fue la tónica en la mayoría de ciudades de Ecuador

LEA TAMBIÉN

La mayoría de los ecuatorianos se quedó en la casa ayer, 18 de marzo del 2020. Las calles de Tulcán, Ibarra, Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas estuvieron casi vacías.

Los policías, militares y agentes municipales de tránsito desplegaron sus operativos para controlar la circulación vehicular, que fue reducida; sin embargo, sí hubo infractores. Adicionalmente, los municipios y prefecturas de Ambato, Santo Domingo y Esmeraldas realizaron fumigaciones de las calles y vehículos.



En buena parte de las ciudades de Imbabura y Carchi, las personas se acogieron a la disposición de no salir de casa.



En las carreteras circularon algunos carros particulares y camiones que llevaron alimentos al centro y sur de Ecuador. En las calles se observó mucho control policial y de tránsito.



En Ibarra, 15 conductores fueron citados ayer entre las 05:00 y 13:15, por no cumplir la disposición del pico y placa.



Según Jimmy Acosta, gerente de Operaciones de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, para precautelar la salud de los agentes de tránsito se dispuso que solamente el 50% de los 152 agentes laboraran en los operativos.



En esta urbe se ubicaron puntos de vigilancia en el ingreso norte y sur. Los uniformados llevan máscaras y guantes de látex.

Un agente hizo el control en San Antonio de Ibarra, en el ingreso sur de la ciudad. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

En Carchi, Luis Chica, jefe de la Policía, dijo que escogieron 9 puntos para el control.



Los locales de comercio de Tulcán, a excepción de los que proveen alimentos, permanecen cerrados. Los buses de transporte no circularon y solamente hubo taxis. La terminal terrestre dejó de operar.



En Ambato, la Policía y los agentes de tránsito sancionaron a varios conductores en la avenida Cevallos. “Lo sanciono por incumplir con la disposición gubernamental; deberá pagar una multa de USD 200”, dijo un agente a un conductor que trató de justificarse.



Carlos Guerrero, director de Tránsito del Municipio, dijo que al momento trabajan tres grupos. El primero de 40 personas controla la circulación con el Ejército y la Policía. Este se mantendrá durante la emergencia. Los otros dos laboran en varios puntos, para evitar el ingreso de automotores a la parte céntrica, salvo a quienes trasladan enfermos y alimentos. “Estamos laborando con 171 agentes que se movilizan en moto y otros a pie”.



En las plazas y mercados, los agentes municipales retiraron a los comerciantes de legumbres, hortalizas y frutas que se apostaron en las afueras del Mercado Mayorista.



Bolívar Martínez, director de Servicios Públicos, aseguró que “solo está autorizado que las plazas y mercados permanezcan abiertos para el abastecimiento de productos”.



El Cabildo hizo la fumigación de las calles y avenidas. La actividad se hará por 10 días. La desinfección se inició ayer a las 10:00 en la avenida Cevallos.

La Prefectura de Esmeraldas empezó a fumigar instalaciones como las de la Policía.. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO

En el Austro, las terminales terrestres de Cuenca, Azogues y Loja permanecieron cerradas y no hubo transporte público. Las calles estuvieron desoladas y pocos vehículos circularon con salvoconductos.



En la capital azuaya, personal de la Policía, Ejército, Empresa de Movilidad, Comisión de Tránsito del Ecuador y Guardia Ciudadana permaneció en las calles.



En el Centro Histórico solo había obreros de la Empresa Municipal de Aseo en el barrido de calles y carros de placas terminadas en número impar que llevaban alimentos, medicinas y personal autorizado. Casi todos usaban mascarillas.



Los parques y espacios públicos estuvieron vacíos, los negocios cerrados y los mercados laboraron con normalidad, aunque con poca afluencia. En farmacias, los clientes tomaron distancia uno de otro.



La terminal terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas se cerró. Los comerciantes y el patio de comidas no laboraron; la Policía patrulla para evitar que lleguen pasajeros.



Ayer, 18 de marzo, hubo poca circulación de personas que salieron a comprar alimentos y medicina. Los mercados tuvieron poca clientela y pocos llevaron mascarillas y guantes.



En 10 puntos de la ciudad se instalaron sitios para lavarse las manos, que serán recargados por una hidrobomba del Cuerpo de Bomberos. Los agentes de tránsito realizan un control en 20 avenidas y calles.



Solo están abiertos los mercados, supermercados, tiendas, farmacias, bancos y la oficina de recaudación de CNEL.



La Prefectura inició la tarea de fumigación de todos los vehículos que ingresan a la ciudad por los ejes viales que conectan a las provincias de Los Ríos, Manabí y Pichincha, donde existen casos confirmados de coronavirus.



La fumigación se efectúa en el peaje de la vía Alóag – Santo Domingo y en las vías hacia Chone, Quinindé y Quevedo.



En los cantones manabitas de Manta, Portoviejo y Chone, las terminales también están inhabilitadas. En Portoviejo se cerraron 10 vías que conectan con otros cantones como Manta, Junín o Rocafuerte.



En Esmeraldas, militares y policías se ubicaron en el sistema de puentes de la ciudad y controlaron las unidades de servicio urbano, para que cumplan con la disposición de que solo viajen 30 personas y sentadas. Un bus fue retirado de circulación por no acatar.



La Prefectura, en cambio, realiza fumigaciones en instituciones y barrios de la ciudad, donde no hay agua potable.