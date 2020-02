California inicia la votación anticipada para las primarias demócratas

LEA TAMBIÉN

Mientras la atención está centrada en los 'caucus' de Iowa, la votación anticipada en California arrancó este lunes 3 de febrero del 2020 con el envío de cerca de 15 millones de boletas a votantes registrados a las primarias del próximo 3 de marzo.

California se presenta en esta ocasión clave en las primarias demócratas después de que se adelantaran sus elecciones para que coincidan con el denominado 'supermartes', en el que el Estado Dorado distribuirá entre los aspirantes sus 415 delegados, el mayor número de toda la nación.



Aunque históricamente California realizaba en junio esta cita, este 2020 adelantó la fecha y se unió a otros 13 estados que celebrarán la votación el 3 de marzo, jornada tras la cual se habrán repartido cerca del 61% de los delegados que elegirán formalmente al candidato demócrata a la Casa Blanca en la convención del partido.



En el Partido Republicano, California también representa el mayor botín de delegados, con 172 y que se conocerán el mismo 3 de marzo, por delante de Texas, que ofrece 155.



El voto anticipado supone que muchos electores puedan emitir su voto sin conocer los resultados de las primeras citas del proceso de primarias, que en este 2020 corresponden a Iowa este lunes, New Hampshire, el 11 de febrero; Nevada, el día 22, y Carolina del sur, el 29 de este mismo mes.



A pesar de su escaso peso en el global de las primarias por su menor población, estos primeros estados pueden marcar tendencias del comportamiento en el 'supermartes', que es donde se juega el grueso de la candidatura a la Presidencia, pero estas votaciones anticipadas podrían diluir su influencia.



Como parte de los esfuerzos para alentar a los votantes a participar, California implementará la Ley de Elección del Votante, que proporciona flexibilidad a los electores para realizar el sufragio.



Al menos 15 condados, incluidos Los Ángeles, Fresno, Santa Clara y Sacramento, habilitarán centros de votación para que cualquier residente del condado, sin importar que no esté en su vecindario, pueda votar de manera anticipada, entregar las boletas o registrarse para votar.



Este año los residentes elegibles para votar también podrán registrarse hasta el mismo día de las votaciones, el 3 de marzo.



Aunque en las votaciones de noviembre de 2018 entró en vigencia una regla que permitía registrarse el mismo día de la elección, pero el trámite solo se podía hacer en la oficina electoral de cada condado, requisito que obligaba a los votantes a trasladarse y esperar el proceso.



Las reglas actuales permiten a los votantes realizar un "registro electoral condicional" el mismo día de las elecciones en cualquier centro donde se emitan las boletas.



Al menos 57 000 californianos usaron los registros de último minuto en 2018, según datos del Secretario del Estado de California, Alex Padilla.

Al menos seis millones de ciudadanos elegibles para votar en California no están registrados.



La nueva norma también ordena que algunos centros de votación deben estar abiertos con diez días de anticipación, y otros más abrirán sus puertas el fin de semana anterior a la votación.

También desde este lunes estarán habilitadas para aquellos que quieran depositar sus boletas con anticipación.