California estudia adelantar inicio del  año escolar tras paro por pandemia

California estudia iniciar el nuevo año escolar entre finales de julio y principios de agosto de 2020 para compensar parte de la “pérdida de aprendizaje” causado por la pandemia del nuevo coronavirus, informó este martes 28 de abril de 2020 el gobernador del estado, Gavin Newsom.

“Reconocemos que ha habido una pérdida de aprendizaje debido a esta interrupción y nos preocupa”, dijo Newsom en su balance diario por redes sociales. “Y por eso estamos considerando un año escolar (que comience) aún más temprano que en otoño, a finales de julio, principios de agosto”.



El Gobernador indicó que cualquier decisión de reabrir las escuelas implicará cambios físicos para mantener el distanciamiento social. Dijo también que algunos colegios podrían incluso ofrecer programas de verano una vez que el estado comience a levantar las restricciones de permanencia en el hogar vigentes desde marzo.



Tras el cierre, la educación para los 6,1 millones de estudiantes pasó a ser virtual, aunque en algunas zonas rurales o con dificultades para acceder a la tecnología fue complicado.



El anuncio de Newsom se produjo mientras su equipo esboza una hoja de ruta para reabrir gradualmente el estado más poblado de Estados Unidos y una de las mayores economías del mundo.



Y aunque felicitó a la mayoría de los californianos por respetar el distanciamiento físico y la orden de confinamiento, advirtió que bajar la guardia podría echar por la borda todos estos esfuerzos.



“Creemos que estamos a semanas, no meses, de hacer modificaciones significativas ” a la orden de quedarse en casa, insistió, asegurando que la capacidad para hacer pruebas y los niveles de hospitalización se tomarán en cuenta para flexibilizar las estrictas directrices.



“La política no influirá en nuestra toma de decisiones, las protestas tampoco”, dijo.



Newsom anunció un plan de cuatro fases para reabrir el estado en los próximos meses.



En la primera fase, actualmente en progreso, se llama a tomar medidas para asegurar que los trabajadores esenciales estén seguros, y sigue gradualmente con las escuelas y parques, negocios que requieren proximidad como salones de belleza y de uñas, hasta que finalmente se levante la orden de confinamiento.



Newsom no precisó fechas en este plan, pero su anuncio se produce cuando otros estados se preparar para flexibilizar las restricciones impuestas por la pandemia, que ya mató a cerca de 60 000 personas en el país.